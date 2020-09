Alfano fue por más y reveló que con Macri casi hacen un trío: "La otra persona me parecía un desastre y dije que no"

Después de haber confesado que tuvo una relación amorosa con Mauricio Macri en los años 90', en las últimas horas Graciela Alfano fue por más, y dispuesta a contar infidencias, reveló que casi realiza un trío con el ex presidente, pero que finalmente se negó porque no le gustaba el otro hombre que iba a participar.

"Yo ya me había separado, pero estábamos clandestinos de alguna manera. Nos encontrábamos en un lugar que era privado, los periodistas no nos encontraban. Habíamos ido a un departamento que era de un amigo de él", contó primero la ex vedette sobre uno de sus encuentros con Macri, cuando él era presidente de Boca.

En el programa Confrontados, este martes la rubia dio algunos detalles de su vínculo con el ex presidente, y hasta habló de un episodio en el que tuvo que vestirse con la ropa de Mauricio y salir por la puerta trasera del departamento para evitar ser vista por un cliente de él.

Sus comentarios generaron mucho revuelo, y después de eso, Alfano volvió a hablar del tema, y dispuesta a contar todo, este miércoles confesó en el programa radial que conducen Daniel Ambrosino y Adriana Salgueiro que casi hace un trío sexual con el político.

"Habíamos ido a un departamento de un amigo de él en el que nos encontrábamos. Íbamos a hacer un trío pero a mi la otra persona me parecía un desastre. Hacer un trío es más común de lo que ustedes piensan, pero como no me gustó esa persona le dije que no, y se tuvo que ir”, explicó.

Según comentó, esperó en el cuarto unos minutos hasta que la situación se resolviera,y enojada por como se había dado todo, se fue con la billetera del ex presidente, lo que le enseñó que con ella "no se jode".

Luego de eso, la ex vedette fue por más, y reveló otro encuentro que mantuvo con Macri en Mar del Plata, a donde él la fue a ver a una obra de teatro que estaba encabezando.

"Estaba en un hotel de Mar del Plata, haciendo temporada de “Lo que el Turco se llevó” y llega Macri, ya era presidente de Boca. Compró una entrada y vio todo el espectáculo, vino al Hotel Sheraton, donde estaba River, no al Costa Galana, donde se alojaba Boca. Hasta allí todo bien, llega al hotel; pero como la persona que estaba conmigo ni yo lo esperábamos a Macri, se tuvo que tirar del balcón", dijo entre risas.

Además, agregó que quien tuvo que bajar desde un primer piso fue su ex pareja, Matías Alé, y que por suerte no le pasó nada, aunque igualmente el cómico casi "la mata" de como se enojó por la incómoda situación. "Esa temporada fue maravillosa", dijo por último.

Hacia el final de la charla, Alfano habló también de su relación con Carlos Menem, con quien casi llega a convivir en la Quinta de Olivos.

"No había teléfonos celulares, íbamos de lugar en lugar, un día nos prestaron un barco del dueño del Hotel Alvear, ahí pasaba todo. Eso fue a principios de 1990, el secretario me dijo “Carlos quiere que te mudes a Olivos” y ese paso no lo quise dar. A Olivos fui una sola vez, a una comida", aclaró por último.