Alfano se vacunó contra el coronavirus y apuntó contra Susana: "Las vacunas son iguales"

Cientos de personas, incluido celebridades, periodistas y políticos, siguen siendo vacunados contra el coronavirus en medio de la segunda ola que afecta al país. Por ejemplo, Moría Casán recibió días atrás la primera dosis de la vacuna Sinopharm contra el coronavirus en un centro vacunatorio de Pilar debido a su edad, actualmente tiene 74 años. Fue su asistente, Galo, quien decidió anotarla a través de la aplicación.

Alfano fue vacunada contra el COVID.

En esa línea y a sus 73 años, el periodista Carlos Manuel Campolongo recibió la primera dosis de la vacuna rusa Sputnik V. Según le había contado a este portal, fue su hijo el que lo anotó y que esperó su turno como cualquier otro ciudadano de riesgo: "Fui a La Rural y me pusieron la primera dosis de la Sputnik. Quiero destacar que estaba todo muy organizado, por lo menos en ese establecimiento".

El 14 de abril, Mirtha Legrand recibió la segunda dosis de la vacuna Sputnik V en el Centro Islámico, ubicado en la avenida Bullrich y Libertador, a las 16.45. La diva se acercó al lugar acompañada por Nacho Viale, su asistente Elvira, y un equipo de seguridad. Allí, pudo concretar su deseo y más tarde se mostró muy feliz en las redes sociales, donde también reveló que ya piensa en regresar al trabajo. "¡Estoy muy feliz!", publicó.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Alfano y el palo a Susana.

Esta vez fue Graciela Alfano la que utilizó sus redes sociales para dar a conocer que finalmente recibió la primera dosis y que espera ansiosa completar el ciclo de vacunación en las próximas semanas. “Me vacuné en mi país. Rápido, indoloro y seguro. Felicitaciones al personal de salud por su eficiencia y amabilidad ¡Vacunate, un paso más cerca!”, escribió la ex modelo.

A sus 68 años, Alfano no dudó en salir a cuestionar a Susana Giménez por haber decidido vacunarse en Uruguay. Cabe recordar que el hermano de la diva, Patricio, contó días atrás que en los próximos días La Su recibirá la primera dosis de la Pfizer que es para el grupo etario mayor de 70 años. Mercedes (la hija de Susana) recibió la primera dosis de la vacuna Sinovac en Maldonado, que es para las personas menores de 70 años, mientras que el músico aún espera por su turno.

A sus 68 años, Graciela Alfano fue vacunada.

En ese sentido, Alfano estalló y disparó: "Yo no quiero pegarle a nadie, porque si no me estoy traicionando a mi misma. Si Susana considera que eso es lo que debe hacer es su decisión, y deberá afrontar las consecuencias. Me refiero a mí, y el que le quepa, curiosamente, se puso el sayo. Creo que borró que estaba muy cómoda allá, bueno, le deseamos lo mejor".

En diálogo con Marcela Coronel en Mucha Radio, la ex panelista de LAM aclaró que le causa "mucha gracia" la decisión que tomó Susana de vacunarse fuera del país. "Me causa gracia, no me estoy burlando de ella, sinceramente me da risa, no entiendo cuál sería la diferencia entre vacunarse acá o allá. Las vacunas son iguales. Tienen la misma efectividad, si hubiese estado acá ya la habrían vacunado según su franja etaria”, sostuvo.

Vale destacar que al igual que Susana, Oscar González Oro, también es residente uruguayo, ya fue vacunado. Argentina recibirá la próxima semana un millón de dosis de Sinopharm procedentes de Beijing en tres vuelos que arribarán a Ezeiza el 25, 26 y 28 de abril y, de esa manera, habrán llegado al país 9.932.600 vacunas contra el coronavirus.