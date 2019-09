Casero banalizó el Holocausto: "No hay que quedarse esperando que vengan los nazis con los tanques"

A días de haber anunciado que se retiraba de las redes sociales por pedido de sus hijos, el actor Alfredo Casero reapareció, aunque no fue en Twitter, su red predilecta, sino a través de un video en el que convoca a “salir a la calle” y “no quedarnos en casa esperando que vengan los nazis con los tanques”.

En el video de apenas dos minutos y medio, el actor y humorista llamó a “mantener la República”, y convocó a no quedarse “en casa esperando que vengan los nazis con los tanques”. “Mi pelea nunca fue por un partido ni por un político, sino por mantener la República, que parece un eslogan pero no es así. Pregúntenle a los venezolanos que decían: ‘No, esto no nos va a pasar a nosotros’. Van a entregar el país para no ir presos”, disparó.

“No te dejes avasallar, salgamos a la calle para defender lo que vamos a perder el día de mañana… Y de una manera tan estúpida. A ver cuándo hacemos esa marcha. Tenemos que hacerlo, hay que salir a la calle, no quedarte esperando que vengan los nazis con los tanques”, agregó.

El video no apareció en la cuenta de Twitter del actor, que días atrás anunció que dejaría de postear contenido a pedido de sus hijos, que buscaban cuidar su salud. Sin embargo, Casero difundió el video en el que critica duramente al Frente de Todos: “Vuelven como si fueran a sacarnos de los problemas que construyeron, van a entregar el país”.

Además, dijo que Cristina “va a ser la que maneje el futuro del país nuevamente”, y que aplicará una “receta populista que no sirvió en ningún lado”. Además, no dudó en expresar su “tristeza” por el resultado electoral del 11 de agosto. Ese día, calificó a los votantes como un “pueblo de opas” y “carroñero”.

Sin embargo, la semana pasada dejó de publicar contenido. Dijo que hizo sufrir mucho a sus hijos cuando estuvo internado, el año pasado. “Hoy no tengo fuerza porque me la gasté toda en salud. País trampa, 1810”, había escrito.