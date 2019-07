Algo que hace bulto y rumores de romance con Noelia Marzol: el Polaco seduce a todos en el Súper Bailando

Los rumores de romance entre el Polaco y Noelia Marzol, pareja en el Súper Bailando, son cada vez más fuertes. Y, esta vez, no pararon de "tirarse onda" en Siempre Show, programa de Ciudad Magazine.

"El Polaco tiene un nuevo apodo y es 'Teletubbie' porque estamos ensayando para la cumbia y me tiene miedo, no me quiere toquetear. Si me vas a tocar, tocame", desafió la modelo entre risas.

"Es trabajo fino, trabajo fino. Tranquilo, taka taka", retrucó él, ante lo cual Marzol no dudó en piropearlo. "Estoy sola y él tiene mucha facha, tiene unos ojitos hermosos, tiene onda", lanzó. "Pero la realidad es que nos conocemos hace dos semanas. Para llegar a algo, hay que conocerse y la realidad es que no pasó nada entre nosotros".

¿Se enamoró Flavio?

Marzol y el Polaco bailaron cumbia el lunes en el Súper Bailando y Flavio Mendoza ofreció una curiosa justificación de su puntaje: aseguró que les subía la calificación por el "bulto" en el pantalón del cantante.

"A mí me encantó, me pareció una cumbia original. El pantalón aportó el punto para arriba que voy a poner. Esto a él le favoreció un montón", se destapó Mendoza ante la sorpresa de la pareja.