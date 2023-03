"¿Alguien lo vio?": Cinthia trató de "rata" a Defederico y se quejó del aumento en la cuota escolar de sus hijas

En un nuevo episodio de la serie que protagoniza junto a sus hijas Charis, Bella y Francesca, en la búsqueda de conseguir que su ex pareja el futbolista Matías Defederico pague la manutención que le corresponde, Cinthia Fernández acudió a sus redes sociales y preguntó de forma irónica sobre el paradero del padre de las nenas, luego de enterarse de que la cuota escolar aumentó un 43 por ciento.

La modelo, fiel a su estilo, utilizó sus historias de Instagram para viralizar su reclamo, el cual acompañó de un video con un emoji de un ratón huyendo con la etiqueta de "el progenitor", mientras ponía caras de cansancio y agotamiento. "Te llega mail del colegio y vos buscando al (emoji de un ratón) ¿Alguien vio al progenitor? Si lo ven pregúntenle cómo hace para que en cinco años no le llegue la inflación. ¡Pídanle la receta! ¿Alguien más por acá con esta especie de rata? Las leo", escribió.

La pelea por la manutención que corresponde ya lleva muchos años en la vida de la bailarina, su ex y las hijas que tienen en común. La semana pasada, Defederico se quejó en sus redes porque estaba sin luz ni agua. Esto no enterneció para nada a la vedette, quien aprovechó la volteada para intentar que recuperara la memoria sobre los años que estuvo en falta con sus hijas. "Una vergüenza Barrio San Sebastián una semana sin agua", escribió el ex jugador de Huracán, Independiente y Nueva Chicago. "Vergüenza es dejar sin la plata de los alimentos a tus hijas por cinco años", contestó su ex pareja.

Más temprano esa semana se había puesto a contestar preguntas a sus seguidores y seguidoras en Instagram. Allí prometió que venían cosas peores cuando alguien le recordó el embargo que pesa actualmente sobre el padre de las chicas. "¿Lo seguís en Instagram a tu ex o alguien te pasa data?", le preguntó un anónimo a la panelista en esa oportunidad. "¡Ustedes, posta!", respondió Fernández. "Los tengo bloqueados a todos. Y la verdad alta paja hacerme cuentas truchas como hacen ellos. A él ya le bajé tres y sigue teniendo, y a la madre ocho y sigue teniendo. Después tienen la cara de poner 'soltar'. O dejar las frases de sobre de azúcar", agregó.



Ya en febrero de este año, la mujer cuestionó que su ex no había pagado la cuota alimentaria de septiembre. "Para irse de vacaciones por tercera vez en el verano, para construir y revender, tener negocio y auto alta gama, y demás propiedades, el luchón puede pero para pagar la cuota alimentaria y útiles noooo. 55 mil pesos por 3 nenas y arreglate", le recriminó la panelista a su ex.

"Lo que me pasa a mí es lo que le pasa a 7 de cada 10 mujeres. Los tipos se borran. Mis hijas empezaron las clases y él nunca preguntó ni aportó nada. No paga el colegio. No paga la educación de las hijas. Me quitó la obra social hace muchísimos años", confesó Cinthia más adelante.

"Estoy por hacer un quinto embargo. Me llamó la secretaria, me dijo que junte todos los papeles", contó en sus redes unos días antes. Después ironizó: "A vos te deben y sos vos quien tiene que juntar todos los papeles. Es una cosa de locos la Justicia argentina", confesó.

En enero se había viralizado una imagen de Defederico en Mar del Plata, por lo que tampoco pudieron esperar en aquel entonces sus críticas. "Me da bronca, ya sé que es deudor y lo va a ser eternamente. Pero dice que no tiene plata y lleva una vida acorde a una persona que sí tiene”, sentenció en aquel entonces.