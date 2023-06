¿Alguien puede pensar en las nenas? La provocación de Viciconte a Nicole Neumann

La situación familiar y judicial entre Fabián Cubero, Mica Viciconte, Nicole Neumann y la hija mayor de la ex pareja, Indiana, está cada vez peor. Lejos de cuidar a la menor de edad, en las últimas horas la actual pareja del jugador de fútbol compartió en su cuenta de Instagram una foto junto a la perra que la modelo le regaló a su hija, y que fue motivo de pelea y disputa entre todos ellos.

“Tuve una amiga que me acompañó a entrenar”, escribió Viciconte en una imagen junto a la perra que Nicole le regaló a Indiana, y que mediante sus abogados pidió recuperarla. Esto, interpretado como una provocación, generó un fuerte impacto en todos los allegados a la familia, ya que la modelo se negó durante mucho tiempo a dárselo para que viva en la casa de Cubero.

Cabe recordar que a fines del 2022, Indiana decidió dejar de vivir y de ver a su madre, ya que según la denuncia que emitió en las últimas semanas, era violenta y agresiva. Sin embargo, desde ese entonces le costó recuperar sus pertenencias y sus objetos personales.

Frente a esto, y en el programa “A la Barbarossa”, la abogada de Cubero reveló que Nicole no quería que Indiana se lleve sus pertenencias, ya que tenía la esperanza de que la menor volviera a vivir a su casa. De todas formas, luego de siete meses, pudo reencontrarse con la cachorra y llevársela a vivir con ella.

“La nena no quiere saber nada con su madre. No tiene comunicación adecuada, No digo que esto sea eterno, seguramente Indiana en algún momento la busque, pero ahora no está en condiciones de dirigirle la palabra. Indiana agredida, maltratada y vapuleada. Cuando interpretó que lo que estaba viviendo era algo terrible, llamó a su padre y le pidió irse a vivir con él”. contó la letrada del futbolista.

En base a esto, y en el mismo lugar, Viciconte expresó: “Está todo judicializado, entonces por respeto y por cuidar a algunas personas yo prefiero no hablar. Hay tiempo para todo. A veces el tiempo acomoda las cosas y no es necesario hablar o explicar. Creo que las cosas más importantes, cuando se trata de familia, se tienen que hablar muy adentro. Las cosas más delicadas, muy adentro para mí”.

Aunque en las últimas horas demostró lo contrario, cuando fue consultada sobre su vínculo con la menor, Micaela manifestó: “Es un rol de contención de amor, el rol que siempre ocupé. Yo no soy ni mamá, no es algo que quiero ocupar. Tengo a mi hijo. Pero también tengo mucho amor y las quiero mucho. Son parte de mi familia y las cuido, nada más. Pero no ocupo ningún rol y todas las cosas se tratan con amor”.

Cabe destacar que las otras dos hijas del ex matrimonio, Allegra y Sienna, viven con Nicole en la casa que siempre estuvieron, pero mantienen contacto y visitas de igual forma con Cubero y con Indiana. Además, en varias ocasiones acompañan a Viciconte a su lugar de trabajo.