Alina Moine, sobre su relación con Gallardo: "No me interesó nunca aclarar nada, es personal"

El rumor se instaló luego de la recordada final por Copa Libertadores que River le ganó a Boca en Madrid, España, pero desde el entorno de los protagonistas señalan que la relación entre ambos tendría poco más de un año. A finales de agosto se dio a conocer que Marcelo Gallardo se separó de su mujer, la diseñadora de moda Geraldine La Rosa, y comenzó un romance con Alina Moine.

Moine es una muy conocida periodista deportiva de Fox Sports, fanática de River Plate y, por qué no, del técnico que más alegrías le dio al “Millonario”. Ambos se conocieron cuando él seguía siendo futbolista. Pero las primeras versiones señalaban que el “flechazo de Cupido” habría sido en la fiesta del River Campeón, la cual se llevó a cabo el 23 de diciembre del año pasado.

🔥 EXCLUSIVO 🔥 @AlinaMoine habló con @intrusos del Muñeco #Gallardo



✅ "No tiene sentido salir a desmentir"

✅ "Hablamos con Marcelo de esto"

✅ "Me llevaron puesta a mí"

✅ "Pero la maldad no era para mí"

✅ "Hubo intención de hacer daño"@rialjorge @AmericaTV ✍️👇 pic.twitter.com/tqiOkMhMy5 — #Intrusos (@Intrusos) September 16, 2019

Sin embargo, esta tarde en Intrusos dieron a conocer que el “amor” entre Gallardo y Moine nació hace más de un año. Sin ir más lejos, desde el ciclo de América detallaron que fue el técnico de River quien le pidió a la periodista que viajara a Madrid para presenciar la gran final. Ella presenció el encuentro desde la tribuna.

Al enterarse de esta situación, Rodolfo D'Onofrio –presidente de River- comenzó a llamar a muchos periodistas con la intención de evitar, sin suerte, que esta noticia se difundiera. ¿La razón? Para los directivos del club de Núñez esta noticia representaba un “escándalo” que involucraba al club debido a que Gallardo hace más de un mes se convirtió en papá por cuarta vez.

En un móvil con Intrusos, Moine se negó a desmentir o confirmar si tuvo un romance con el actual técnico campeón de América. “Yo no estoy acostumbrada a esto, no me es cómodo estar hablando de mi vida personal. No me gusta en absoluto y no le doy relevancia porque no tiene sentido salir a desmentirlo todo el tiempo”, explicó la periodista.

Además, consultada sobre si realmente tuvo un romance con Gallardo, agregó: “No voy a hablar de mi vida. Prefiero evitarlo y cuidarlo. Que quede para mí. No me interesó nunca aclarar nada, es personal. Con Marcelo hablamos de esto. No nos gusta, ni a él ni a mí. A mí me hizo mucho ruido la primera vez, me parece que me llevaron puesta a mí”.

Para la periodista, “la maldad” no estaba dirigida para ella, sino que estuvo apuntaba al técnico y a la institución de Núñez. “No puedo decir nada porque sin pruebas no suelo hablar. Hubo intención de hacer daño”, cerró.

Días atrás, Jorge Rial explicó que fue un "ex jugador de Boca que hoy se dedica a otras actividades" quien estaba "despechado porque anduvo años detrás de la periodista sin importarle que ella tenía un romance con uno de sus compañeros" el que filtró la relación a los medios.

"Cansado de que lo rebotaran, tiró el carpetazo e intentó destruir la torre que River construyo alrededor de Gallardo", concluyó Rial dando una obvia pista sobre el supuesto responsable de la filtración: nada más y nada menos que Diego Latorre.