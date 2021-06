“Alta compra”: el supuesto comentario de Cinthia Fernández dedicado a Matilda, que Luli Salazar denunció

La guerra entre Luciana Salazar y Cinthia Fernández sumó una nueva batalla. Como ya ha ocurrido, el campo donde se desarrolló el enfrentamiento fue en las redes sociales. Aunque esta vez sumó un capítulo muy desagradable. ¿La razón? Sorpresivamente, en medio de los dardos venenosos entre una y otra, quedó Matilda, la hija de Luli, una nena de tres años y medio que no debería entrar en ninguna pelea mediática.

Todo comenzó en la última gala de Showmatch. Como Luciana es una de las estrellas de La Academia, anoche hizo su aparición para bailar el shuffle dance, el ritmo de esta fase de la competencia. Tal como le había prometido a Marcelo Tinelli, Luli estuvo acompañada por su hija Matilda, que desde afuera observó la entrada de su mamá. Aunque no todo comenzó como lo habían esperado.

Tinelli quiso hacer un juego y le dijo a la participante, acompañada por su bailarín Jorge Moliniers. “¡Me dijo que hoy iba a traer a Matilda!”. De inmediato, La nena rompió en llanto porque el conductor no la presentó. Y hasta que no fue a buscarla a un lado del escenario, no paró de llorar.

Luego de presentarla y que aparezcan en la pista Luciana y su pareja, Jorge Moliniers, Marcelo la retó: "Me dijo que la había a traer a Matilda". Mientras la chiquita se recuperaba en brazos de su madre, Tinelli bromeó: "La alegría de los chicos al entrar al estudio". Y agregó, en tono de broma, hacia su producción: “Es una locura. ¿Ustedes están locos? ¿Cómo la van a dejar afuera?".

Después de abrazarse con su mamá y de recibir algunos regalos y golosinas, la nena se calmó y vio la actuación de Luciana a un lado. Cuando la coreografía finalizó, Matilda volvió a abrazar a su mamá. Un lindo momento para el programa. Tanto fue así que el jurado compuesto por Ángel de Brito, Carolina Ardohain, Jimena Barón y Hernán Piquín, la felicitaron por haberla llevado y por la belleza. En un corte, el conductor de LAM se sacó una foto con la nena y luego la subió a su cuenta de Instagram, junto a la frase “belleza pura”. Ahí se desataría el principio de la guerra.

El viernes por la mañana, Salazar realizó una denuncia desde su cuenta de Twitter. Luego de hacer una captura de la foto que De Brito había subido a Instagram, entre los comentarios, aparecía una de la candidata a diputada que decía, en referencia a Matilda: “Alta compra”. Para la mayoría, el desagradable mensaje apuntaba a que la hija de Luciana fue concebida en un vientre subrogado y gracias a un donante en Estados Unidos. Sin lugar a dudas, para todos esas palabras fueron horrendas.



A la imagen que tuiteó la bailarina, le sumó la frase, destinada a Fernández: "A lo más bajo que puede caer una mujer. Y después lo borra. Ella se define solita, metiéndose como siempre con una menor. El resentimiento es uno de los peores sentimientos del ser humano". Mientras muchos de sus seguidores se dedicaron a insultar a la ex de Matías Defederico, otros opinaron que la imagen era falsa y el comentario había sido editado.

Indignada por el mensaje que Salazar publicó en Twitter, Cinthia salió a responder en LAM y negó haber escrito un mensaje denigrante hacia Matilda. Más tarde, en su cuenta de Twitter escribió: "Perdón pero acabo de ver lo de alta compra. Jamás jamás escribí nada, jamás borré nada y jamás puse eso. Me extraña sabiendo la madre que soy esa mierda la señal esta mina q está mal de la cabeza jamás puse eso jamás . Y me hago cargo jamás . Solo puse corazón jamás loco".

Y en otro tuit, agregó la imagen con el desagradable comentario y completó: "Esto no es verdad esto no lo puse. Está muy mal de la cabeza esta mujer. Que me demande y pongo a disposición mis redes para q las investiguen. Jamás saldría de mi ese comentario! NO BORRÉ NADA ESTO ES MENTIRA". Enseguida realizó una acción que fue incluso más desubicado aún.

Con el objetivo de demostrar lo fácil que es editar una imagen, tomó la frase “Alta compra” y la puso en la descripción de la foto, como si De Brito lo hubiera escrito. Otro error grosero de Cinthia que expuso a la chiquita al bullying. Y escribió: "Por ej lo acabo de editar yo misma! En un comentario de @AngeldebritoOk en la misma foto. Si se fijan en las respuestas si hubiera escrito algo así lo hubiera borrado me hubieran puteado en el comentario del corazón. Agarraron ese comentario mío y editaron".

En otro tuit, siguió demostrando cómo cambiar la frase. Aunque era innecesario, Cinthia siguió replicando la foto con ese comentario y escribió: "Lo puedo hacer así con todos los comentarios es editado. Jamás Ángel escribió esto! Lo mismo jamás puse eso yo. Lo puse a Ángel de ejemplo porque es obvio que él no diría algo así. Dejen de ensuciar. No borre nada. Y no metan a bbs en el medio".

Y completó en otro tuit, con el objetivo de resguarda su imagen y no la de la chiquita: “Mi papel como mujer más que cumplido. Le Hice llegar mi explicación y las capturas con el mismo ejemplo fake en otros usuarios. Si dsp ella lo replica acusándome respecto a agresiones hacia una bb, habla más de ella q de mi. Cerrado el tema”. Aunque negó haber escrito eso, en otra foto que De Brito subió con la nena y con Luli, Cinthia puso: "Dislike" (No me gusta en inglés).



No es la primera vez que ambas mantienen una dura disputa y sobre todo, que Fernández nombra a Matilda para castigar a su enemiga mediática. En marzo de este año, Cinthia aprovechó el escándalo que se desató entre Martín Redrado y Salazar para alzar la mano en el programa Los Ángeles a la mañana y afirmar sin ningún tipo de dudas que la ex panelista de Polémica en el bar hacía "magia negra" con su hija, Matilda.



“Me están diciendo amigos de Tomás (el hijo de Redrado) que cuando él quería salir a la madrugada, o de hecho quería salir con vos, tenía ocupado el auto porque Luciana, supuestamente, iba a hacer magia negra al barrio de San Martín. Y de hecho, dicen que habría ido junto con la hija a hacer brujerías", lanzó Cinthia.

Dos días después de esa frase, Luciana le mandó una carta documento a la ex de Defederico intimándola a dejar de mencionarla en el programa que se emite por El Trece o contar cualquier información que la involucre ya que de lo contrario, avanzará a paso firme en la Justicia. "Ya veré que hago con la carta", dijo Cinthia, advirtiendo que ella solo se dedicó a contar información y a opinar de los temas que se tocan en el programa, sin ánimos de perjudicar ni descalificar a nadie.

Más tarde, desde Twitter le dedicó unas palabras a Salazar: "¡Pobre mina! Que vaya a laburar, a criar a su hija y mantener una casa (y no vale ayudín de amigos adinerados cómo se dice por ahí qué hay, yo no digo eh). A ver si después de eso le queda tiempo de mandarme una CD (carta documento), quizás ahí le contesto. Ridícula".

El conflicto entre Cinthia y Luciana nació en 2019, cuando la bailarina terminó su relación con Martín Baclini. Por aquel entonces, la pareja no logró sobrellevar la crisis sentimental que atravesaban y Fernández aseguró que una de las causantes de la ruptura fue la mamá de Matilda, quien aludiendo ser amiga del empresario rosarino lo llamaba casi a diario, situación que a la ex Bailando por un sueño no le gustaba nada.

Entonces, Cinthia afirmó que Luciana había sido determinante en la ruptura. En ese sentido, afirmó: “Nos separamos. Influyó Luciana Salazar. Una persona que está todo, pero todo el tiempo generando problemas es difícil, pero no fue solo eso. Es todo el tiempo molestar y llamar por teléfono. Y estar en el medio. Yo no comparto ser así. Él hacía lo que podía, imaginate que recibía puteadas mías, puteadas de ella”.

Al mismo tiempo, se desquitó y le dedicó una canción de su autoría a Luciana Salazar: “Esto sería como el estribillo”, anunció y empezó a cantar: "Grande, grande, grande, ya estás grande, grande, para bebotear. Te zumba en el oído, parece una abeja, le gustan los hombres que tienen pareja". Tal y como ocurre actualmente, la ex de Redrado había denunciado a la mamá de Charis, Bella e Isabella. Situación que, como suele ocurrir, quedó en la nada. Hoy las dos son las protagonistas de un nuevo escándalo.