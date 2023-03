Álvaro Morte, el Profesor de La Casa de Papel, habló sobre su enfermedad: “Me dijeron que me cortaban la pierna”

La explosión mundial de la serie de Netflix, La Casa de Papel, catapultó al español Álvaro Morte al estrellato. El actor que interpretó al Profesor se volvió una celebridad a nivel global y eso trascendió las fronteras de su privacidad. Por eso, los fanáticos quisieron saber cada vez más sobre su vida. El 23 de febrero, Morte cumplió 47 años y celebró la vida con todo. Es que el actor sufrió una dura enfermedad y rompió el silencio.

El galán que interpretó al líder de la banda que utilizaba la máscara de Salvador Dalí y que generó millones de seguidores en Argentina y el resto del mundo, relató los durísimos momentos que vivió. Es que el español fue diagnosticado con un tumor maligno que le habían detectado en uno de sus muslos.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Por eso, él había dicho: "Tengo muchísimo que celebrar. Estoy tremendamente contento. Soy una persona muy optimista y creo que cualquiera podría tener cosas que celebrar. Siempre he intentado ver el lado positivo de las cosas y de la vida”.

Y completó en ese profundo mensaje a días de cumplir años: “Yo también he pasado por malos momentos y, aun así, en todo momento procuraba mirar para arriba. Creo que lo inteligente en la vida es saber encontrar esas cosas por las que brindar".

Ahora, Morte fue por más y ahondó sobre los duros momentos en los que le confirmaron que tenía cáncer. El Profesor habló durante una entrevista con Mara Torres en El faro de la Cadena Ser. "Me dijeron que me cortaban la pierna o que no sabían cuánto me quedaba", fue lo primero que dijo cuando le diagnosticaron el tumor.

Y siguió sobre lo que fue ese duro momento de su vida, que ocurrió cuando tenía 30 años: "Últimamente hay una corriente con la que yo no estoy nada de acuerdo que dice que, si tú crees que te vas a curar, te curarás, que seguro que vas a ganar la batalla. Eso no es así. Es una falsedad”.

Entonces, analizó sobre ese tema: "El enfermo ya tiene bastante con lo que tiene y quien tiene que luchar por salvarlo es el médico. No podemos volcar la responsabilidad de que te cures o no en si estás más o menos animado, o si te lo tomas mejor o peor".

Para finalizar, Álvaro reflexionó: "Me encanta reírme un poco de todo lo que puedo reírme, incluso de las cosas que no puedo reírme demasiado, porque creo que es la actitud más sana". Y finalizó: "No quiero decir que me lo tomara a cachondeo, ni muchísimo menos, pero sí que es verdad que intenté que no me tirara abajo el ánimo".