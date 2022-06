Amalia Granata descalificó a L-Gante: "Es producto de una sociedad en decadencia”

Una vez más, Elian Ángel Valenzuela​, mejor conocido como L-Gante, volvió a ser criticado por su música y forma de ser. Resulta que el artista recibió un reconocimiento de parte de la empresa Deco Color SRL por “el esfuerzo y perseverancia en la música y la cultura”, y Amalia Granata no dudó en aprovechar el momento para dar su filosa opinión al respecto: "¡Le queda grande la palabra ‘artista’!", disparó la diputada.

Granata se mostró en desacuerdo con el reconocimiento que recibió L-Gante y agregó: " “Que le den una distinción por su aporte a la cultura me parece un poco mucho. A mí no me gusta lo que hace, eso tal vez es por una cuestión generacional pero igual artista es José Luis Perales, Luis Miguel. ¡Déjenme de joder, le queda grande la palabra ‘artista’! Yo no creo que estos chicos sean artistas, para mi son emergentes de una sociedad en decadencia”.

Mariana Brey, también integrante del ciclo radial Polino Auténtico, no tardó en contradecir a la legisladora, se puso del lado del músico y destacó que el arte es "subjetivo". Frente a esto, Granata enfureció y le pidió que no la tratara de "ignorante". No es la primera vez que L-Gante genera polémica. De hecho, Patricia Sosa, una de las reconocidas artistas del país, fue muy dura al opinar: "Creo que en esta época se trata más de comunicación que de arte".

Si bien destacó a artistas como María Becerra y Nicki Nicole, que son de su agrado, Sosa le hizo un contundente desplante a L-Gante y a su género. “Hay algunos que no entiendo nada de lo que dicen. Yo no escuché tanto de L-Gante. Escuché el abecedario. Escuché el otro tema que en el video sale con un arma. Eso del arma ya no me gusta. Después lo vi en reportajes y me pareció divino, un chico muy carismático y buenas intenciones", dijo.

Y siguió: "Creo que en esta época se trata más de comunicación que de arte, pasa por cuantos seguidores tenés y no por lo que estás haciendo. Tratemos que todo no sea tan efímero, que quede la letra de una canción. Hay cosas que me gustan, pero hay otras que me aburro porque es siempre el mismo ritmo. Sobre todo el idioma. Es difícil para mí porque siento que estamos perdiendo identidad argentina".

En aquella oportunidad, la respuesta de L-Gante no se hizo esperar: el artista que acudió a las redes sociales para contestarle con mucha ironía. “Patricia, dejá de loriar (sic) y vení, así le cantas unos temas a mi mamá y a las amigas. Pasame tu rider”, escribió el impulsor de la Cumbia 420. Ante el pedido de distinción de parte del Concejo Municipal de Rosario al artista como “visitante distinguido” en la ciudad, la concejal Daniela León rechazó esta medida con un voto en contra y para refutar su postura citó las letras del cantante de cumbia. “Precisamente son las letras las que fomentan la violencia de género”, comentó.

Y sumó: “Y voy a leer algunas de las letras que me ha proporcionado la concejala Germana Figueroa Casas, con quien estuvimos hablando antes de entrar a la sesión. Señora presidenta, estos son los motivos por los cuales no vamos a votar esta distinción porque precisamente son las letras las que fomentan la violencia de género”. Raúl Lavié fue otro de los artistas de peso que reconoció no estar muy al tanto de la carrera de Elian, pero se animó a pronosticar que su éxito será momentáneo. "Los que llegan a tener éxito como L-Gante deben comenzar a modelar su futuro y arriesgarse cada vez más a mejorar, él cree y dice que es cantante”, sostuvo.

El tanguero dio a entender que fueron las redes sociales las que potenciaron a L-Gante y no su talento para la música. “Hay que formarse trabajando y de esa manera uno va a crecer como artista y va a quedar en la memoria. Es muy difícil juzgar para aquellos seguidores que tiene y yo respeto, para ellos sí es un gran artista pero para otros no tanto. Es la oferta y la demanda”, precisó.

Por último, el fallecido Enrique Pinti afirmó, con total sinceridad, que no le veía ninguna virtud al joven nacido en General Rodríguez. “La verdad que yo no le veo mucho talento. Cuando yo era chico, les veía talento a Antonio Tormo o a Ramona Galarza o a Alberto Castillo. Talento para meterse en el ambiente. Yo decía que no cantaban tan mal y que no desafinaban, a mis diez años. En cambio, a L-Gante no. Pero uno ya está grande y tiene otra sensibilidad”, había dicho.

A su vez, calificó a L-Gante como “una estrella repentina y temporal”. “Había artistas que se hacían famosos por la radio, que eran mersas o grasas como puede ser hoy L-Gante. A mí él no me llega, pero de todas maneras yo tengo respeto por lo popular y no lo pongo en una carpeta negra”, cerró. Lo cierto es que L-Gante parece haber pisado con fuerza el ambiente musical, ya que además de haber tocado en los escenarios más importantes de Latinoamérica, también es dueño de varios galardones de doble platino, platino y oro por parte del sello discográfico Universal Argentina por sus exitosos singles, Pistola, Tinty Nasty, Malianteo, Titubeo y Uno más uno.