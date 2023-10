Amalia Granata llamó a votar en blanco en el ballotage: "La misma casta con distinto nombre"

Amalia Granata se mostró furiosa en su cuenta de X (ex Twitter) luego de que Javier Milei y Patricia Bullrich anunciaran una alianza para buscar los votos en La Libertad Avanza y así, poder “terminar con el kirchnerismo”. Después de la conferencia de prensa de la líder del Pro, la diputada provida aseguró: “La misma casta con distinto nombre. ¡Dejen de poner de excusa a la pobre República, por favor! ¡Se quieren salvar ustedes! Se están acomodando los cargos y te dicen que es por la gente. ¡No nos tomen mas de tontos !".

Tal es la furia de Amalia, que explicó que votará en blanco en el ballotage y que así deberían hacerlo sus votantes, debido a que no pueden apoyar un ida y vuelta de este estilo. “Me gustaría que en vez de putearme me expliquen la diferencia entre: ‘voy a barrer con los ñoquis de la Cámpora’ a estar abrazados a los ñoquis de la Cámpora a “Montonera asesina pone bombas en jardines de infantes” a estar abrazado a la Montonera asesina”, twitteó.

Consultada por este tema en conversaciones con Radio con Vos, Granata recordó que siempre tuvo “buena onda” con el líder de La Libertad Avanza, pero que no acuerda con su intención de buscar el apoyo de Bullrich cuando la defenestró tan solo hace semanas atrás. “Porque estoy bien y centrada. No me gustan estas cosas. Yo he colaborado mucho con Javier, sobre todo acá en Santa Fe. Pero no me gusta el mensaje que está dando, la verdad me dolió mucho lo que hizo y me parece que se equivocó”, expresó.

“El tendría que haber seguido fiel a sus principios y a sus ideales, y a su ideología, y a su postura hasta el ballotage. Y si pierde, irse digno a la casa. Pero a las tres horas de que tener, o a las dos horas, o a los 45 minutos de tener el resultado de una elección, salir al escenario, a querer abrazar a las personas que denigraste, insultaste, bastardeaste, con una soberbia importante. Y la verdad que eso no me gusta”, sentenció.

"Yo me voy a mantener firme a mis ideales y que él haga lo que quiera, si se quiere estrellar en el ballotage, se estrelle”, dijo Granata, quien expresó que con mucho dolor va a votar en blanco, ya que no puede votar a ninguno de los dos candidatos porque “no da lo mismo” y tampoco quiere ponerse en una posición neutral.

“Si lo criticamos a Massa, constantemente desde este lado, lo que somos opositores, voy a barrer con los ñoquis de la Cámpora, y hoy está abrazado de los ñoquis de la Cámpora. Cuéntenme la diferencia entre montonera, asesina, pone bombas en jardines de infantes”, enumeró Granata, insistiendo en que fue el mismo Milei el que llamó a Juntos por el cambio como “Juntos por el Cargo”: “Literalmente se juntar por un cargo. No vale todo, si mañana me dicen ‘matá a tu hija para sacar al kirchnerismo, ¿yo voy a tener que matar a mi hija? ¡No!”, sentenció.

Además, Amalia resaltó, que en caso de que La Libertad Avanza gane el ballotage, nada le asegura que el día de mañana se “abrace” al kirchnerismo. “Lo veo queriendo abrazarse a gente de la cual denigró e insultó”, resaltó.

“Entiendo que mucha gente que tiene como eje la lucha contra el Kirchnerismo se sienta hermanada en algunos puntos, pero hay un momento donde vos hablás con una persona y no podes acordar nada. Cuando veo a Milei y veo las barbaridades que dice desde hace mucho tiempo de la gente o el entorno que tiene el aire, que proponen cosas que son realmente muy extrañas, muy bizarras para el país”, se lamentó la diputada de Santa Fe.

De esta forma, la diputada provida santafesina volvió a pedirle al electorado que sea consciente a la hora de votar porque “no da lo mismo” un político que otro y que, a veces, no apoyar a ninguno, también es válido si es que el ciudadano no se siente representado por ningún partido.