Amalia Granata recordó la infidelidad de su marido y recibió la disculpa de la ex amante

En una entrevista, Amalia Granata recordó un episodio muy triste de su vida: cuando su marido le fue infiel con otra mujer.

Vale recordar que la ex modelo protagonizó un mediático caso en el cual salió a la luz una infidelidad de su marido Leonardo Squarzon mientras ella estaba embarazada del hijo de ambos.

"Fue una circunstancia de mierda. Me senté y yo esperaba la verdad. En ese momento lo que se me dijo fue absolutamente sincero, mirándome a los ojos con la verdad y a partir de ahí dijimos 'sigamos construyendo esto que estamos armando'", relató en el programa Debo Decir. "Hace cinco años que estamos acá, con una familia hermosa, con un montón de proyectos a futuro".

Amalia aseguró que "jamás" le pasa factura a su pareja por aquel hecho. "Yo creo que la infidelidad es parte del amor. Todos somos seres humanos y tenemos deslices, errores o llamalo como quieras. O necesidades. Depende de ese amor", agregó.

"El amor no es estar todo el día con mariposas en la panza, mirando el cielo. El amor es un trabajo, un equipo y el otro puede haber tenido una necesidad, un desliz y te podés sentar a charlar, se comprende y se vuelve a construir sobre la base de ese amor", continuó.

Luego de sus palabras, la ex amante de Squarzon, Pau Linda, respondió a la anécdota de la mediática y le pidió disculpas a través de Twitter.

"Amalia, lamento como mujer lo que sucedió y te aclaro que jamás quise hacerte daño", escribió. "El que me mintió y engañó a las dos fue Leo Squarzon. Me alegra lo hayan resuelto bien, pero me duele que otra mujer me haya humillado y atacado cuando solo fui una víctima de un mentiroso".