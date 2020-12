Amalia Granata, sacadísima con el aborto, con Novaresio y  Beatriz Sarlo: "Si son tan valientes para matar a sus hijos, llámenlo por su nombre"

Las redes sociales colapsaron con mensajes a favor y en contra de la ley que le garantiza a las mujeres la interrupción voluntaria del embarazo de manera legal y segura hasta la semana 14. Y es que luego del intenso y maratónico debate en el recinto por la media sanción de la Ley de Aborto Legal, la cual finalmente se terminó aprobando en las últimas horas, muchos de los "famosos" salieron a plasmar sus opiniones al respecto.

Entre ellos, resaltó la palabra del periodista Luis Novaresio, que terminó protagonizando un intenso cruce con la diputada Amalia Granata. Todo comenzó a partir de un tuit que escribió el conductor de América TV: "Quizá ya sea hora de declararnos todos enamorados de Beatriz Sarlo". Acompañando sus dichos, el periodista compartió un texto en el que la escritora cuenta que abortó "dos o tres veces" porque no tuvo "vocación de ser madre".

Rápida de reflejos, Granata -y fiel a su militancia a favor de "salvar las dos vidas"- respondió el tuit de Novaresio y apuntó contra Sarlo: "Esta señora mató a 3 hijos y lo cuenta en TV orgullosa, no tengo palabras". La reacción de la diputada motivó al periodista a responderle, lo que originó un intenso cruce de palabras. "Estimada Amalia. Me congratulo con que no tengas palabras", le contestó el conductor de Animales sueltos.

Y agregó: "A veces, sé que cuesta bajarse del podio del ego, es necesario tener oídos, escuchar sinceramente al que piensa y siente distinto y asumir la diversidad como modo de crecer. Hablar sin escuchar suele ser de fanáticos". A su turno, Granata aseguró que la reconocida escritora "tiene la vocación del descarte humano" y remarcó que su "ego" la llevó a interrumpir el embarazo en dos o tres oportunidades.

"¡Claramente lo decís por las que estaban afuera del congreso vestidas y pintadas de verde gritando descontroladas! si, si, coincido con vos respecto al fanatismo. Justamente el EGO es lo que lleva a una mujer a pensar solo en ella y no importarle la vida del hijo que lleva en el vientre. Se hubiese cuidado la señora porque educación y acceso a la anticoncepción no le falta ¿o le gustaba ir a abortar ? Cruel, despiadada, inhumana y oscura", sostuvo.

Luego de casi 20 horas ininterrumpidas de debate, la Cámara de Diputados aprobó, tal y como sucedió en 2018, el proyecto de legalización del aborto: 131 votos fueron positivos, 117 negativos y 6 legisladores se abstuvieron. "Dejen de llamarlo interrupción porque es TERMINAR con la VIDA ,no interrumpirla. Si son tan valientes para matar a sus hijos, llámenlo por su nombre", exigió Granata, luego de la media sanción.

A través de Twitter, la diputada exteriorizó su tristeza e indignación con el resultado de la votación. "Militan y festejan la muerte de los mas vulnerables e indefensos, ni los genocidas mas crueles se animaron a tanto. Me da tristeza mi país, 1 de cada 3 niños no come y por eso para ellos la solución es matarlos en el vientre materno disfrazado de 'derecho'", arremetió la legisladora.

Y sentenció: "No ganó nadie, perdimos todos, como seres humanos, como sociedad, como argentinos. En un país que no le puede garantizar el alimento diario a sus niños, priorizar la muerte de los mismos antes de nacer es llevar la palabra fracaso en la frente".

El proyecto la Interrupción Voluntaria del Embarazo aprobado esta madrugada por la Cámara de Diputados permite la interrupción hasta la semana 14 de gestación, a la vez que habilita la objeción de conciencia de los profesionales que no están de acuerdo con esta práctica médica. En los casos de los menores de 16 que decidan abortar se requerirá su consentimiento y que concurran acompañados por un familiar o un referente afectivo.