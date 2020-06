Amalia Granata y su inexplicable posición contra la nueva cuarentena en el AMBA

Siempre de la vereda opuesta. Amalia Granata cuestionó con dureza en las últimas horas la decisión que Alberto Fernández, Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta tomaron de cara al elevado número de contagios que se registró en las últimas semanas en el AMBA. La diputada santafecina apuntó contra el aislamiento y acompañó a quienes priorizan la economía, antes que la vida de los argentinos.

"¡Basta, ya tiene un límite", disparó en declaraciones radiales al ciclo Polino Auténtico. "No entiendo cómo la gente sana hace cuarentena. Entiendo que a esta altura la gente con riesgo, los adultos mayores, tengan que hacer una cuarentena estricta y los tenemos que cuidar. ¡Pero los sanos tenemos que salir a producir! Un país en default, con un 50 por ciento de pobreza... y los sanos estamos adentro, encerrados y sin producir. Los comercios cerrados. Dicen que va a haber más de 100 mil comercios cerrados y fundidos. ¿Qué piensan?".

Granata también se metió en la interna política entre el jefe de Gobierno porteño y el gobernador Bonaerense. "Kicillof lo único que hace es denostar la gestión de Larreta. Pobre, Kicillof tiene todo desmadrado: avísenle que es gobernador, porque me parece que está medio perdido. Se está peleando políticamente que si los runners, que si la Ciudad, que si la Provincia, que si la mar en coche. Bueno, (eso) habla de lo que es la política hace mucho tiempo".

"En la conferencia se notó. Te dicen: 'No, porque nosotros, la vida...'. Entonces vos, si estás en contra de esta cuarentena que está fundiendo a todas las familias, porque morfar también tiene que ver con la vida, estás a favor de la muerte. No, no estamos a favor de la muerte. No queremos que se muera nadie. Por eso hicimos la cuarentena y obedecimos, como el presidente dijo. Pero basta. El país se está fundiendo. ¿O ustedes no tienen gente cercana que está en una situación límite?", se preguntó.

"Los contagios van a ser inevitables. Van a suceder"

Atento a las palabras de Granata, el conductor del ciclo le recordó la ola de contagios que se está dando entre los trabajadores de prensa, considerados como esenciales durante la pandemia. "Cada vez tenemos casos más cercanos", le remarcó Polino. "Los contagios van a ser inevitables. Van a suceder", se limitó a contestar Granata. Entonces, ¿en qué quedamos?