Ámbar, la matrícula de La Sorbona y la furia de Juanita con los periodistas que "no chequean"

La semana que viene se cumplirá un mes del día en el que Juanita Viale y su hija mayor, Ámbar de Benedictis, dejaron la Argentina para viajar rumbo a Francia e instalar a la primera bisnieta de Mirtha Legrand en la ciudad de París, en donde estudiará arte en La Sorbona. Mucho se habló del costo de los estudios y Juanita aprovechó su regreso a la televisión para aclarar los tantos y criticar a los periodistas que "no chequean".

"¿Es cierto que estás pagando 214.000 pesos por mes por tu hija en Francia?", indagó sin pudor uno de los invitados al programa, el periodista Osvaldo Bazán. Atenta al "pie", la nieta de Mirtha recogió el guante y respondió con un categórico "no", al tiempo que explicó que se trata de una universidad pública.

En efecto, el costo anual de matriculación es simbólico: seis euros. Pero ser admitido en La Sorbona es un proceso que muy pocas personas en la Argentina pueden realizar. En principio, quien quiera estudiar allí deberá pasar por una exigente prueba y dominar el francés a la perfección, idioma que Ámbar maneja desde pequeña, dado que hizo toda su escolaridad en el Liceo Francés. Luego, se suman cartas de recomendaciones, se ponderan las instituciones en las que la persona estudió y hay un cupo: este año sólo fueron aceptados ocho mil estudiantes extranjeros.

"Ella va a una universidad pública. No pago. Algunos medios dijeron que pagaba una matrícula mensual, pero no es cierto. No está becada tampoco. No sé de dónde sacaron la información. Los periodistas tienen que chequear, ¿no?", disparó con ironía la conductora, que como comunicadora viene un poquito floja de papeles a la hora de mantenerse actualizada para los programas de su abuela.

Por fuera de su histórica pica con la prensa, lo cierto es que Juanita tampoco tiene que hacerse cargo del alojamiento de su hija. ¿El motivo? La bisnieta de Mirtha se hospeda en la propiedad que los Tinayre tienen en la capital parisina, por lo que, en definitiva, tampoco hubo que salir a buscar un hostel, ni un departamento de alquiler temporal para la adolescente de 19 años.