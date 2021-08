¡Ámbar se va del país! Qué estudiará, en dónde y el "operativo asentamiento" que hará Juanita

El clan Legrand se apresta a dejar que uno de sus integrantes se vaya del país para empezar a estudiar una carrera en París, Francia. ¿De quién se trata? Ámbar de Benedictis, la hija mayor de Juana Viale y bisnieta de Mirtha Legrand que el año pasado terminó el secundario y optó por continuar con sus estudios en el país europeo.

La joven de 18 años emprenderá viaje a París para encontrarse con Marcela Tinayre y, junto a su mamá, aprovecharán del verano europeo para descansar y comenzar a diagramar su nueva carrera universitaria. Ante esta noticia, desde la producción del programa empezaron los preparativos para grabar, de forma intensa, al menos cuatro programas. De esta manera, la hija actriz y conductora grabará cuatro programas para cubrir los 15 días que piensa tomarse para viajar a Francia el próximo 14 de agosto.

Si todo sale como está programado, Juana regresará el 22 de agosto y deberá cumplir la cuarentena obligatoria establecida por el Gobierno para aquellas personas que llegan del exterior. Por este motivo, y si su hisopado da como resultado negativo, la actriz volverá a estar en vivo recién el sábado 28.

Algunas fuentes cercanas a la familia, aseguran que la hija mayor de Juanita tiene planeado instalarse en la "ciudad de las luces” para estudiar Cine en una reconocida universidad de Arte francés, carrera que comenzará en septiembre. La también hija del músico Juan de Benedictis terminó el secundario en el Liceo Francés Jean Mermoz, de Buenos Aires, el mismo al que asistió su madre, por lo que habla perfectamente en francés.

Juanita, junto a sus hijos, había regresado recientemente de unas naciones en Bariloche, Río Negro. “Les quiero contar que estuve en Bariloche, en la provincia de Río Negro, también me crucé a la localidad de Lago Pueblo en Chubut. Estuve recorriendo con mis hijos. Aprovechen los que pueden viajar, yo soy madre, tenía las vacaciones de mis hijos y como trabajo los fines de semana nunca tienen fin de semana con la madre”, detalló la nieta de Mirtha Legrand.

“Así que aproveché, me tomé cinco días y me fui con ellos. No había nieve, pero había muchos programas para hacer como bicicleta, caminata, kayak, tirolesa, rapel, escalada, todo. Aprovechen Argentina chicos, es hermosa”, cerró.