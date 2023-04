Amenazas y transfobia, el dramático relato de Jessica Maciel: "Me van a matar y a mi vieja"

"Me van a matar a mi, a mi vieja y a mi hermana". Con mucha angustia, la tiktoker e influencer Jessica Maciel utilizó su cuenta de Instagram -donde cuenta con más de 320 mil seguidores- para denunciar que ella y su familia son víctimas de amenazas de muerte y agresiones en el barrio de Grand Bourg, del partido de Malvinas Argentinas, provincia de Buenos Aires. "Los medios son la única protección que tenemos", le reconoció a BigBang.

La popularidad de Jessica Maciel escaló durante la pandemia, gracias a que la aplicación de origen chino no solo le permitió cumplir su sueño de convertirse en una artista, sino que además le dio la oportunidad de volver a empezar. Actualmente la comediante, actriz y flamante cantante tiene más de 2.800.000 seguidores solamente en Tik Tok, ya que además cuenta con cuentas en plataformas como Kwai o Youtube, donde supera en promedio los 250 mil seguidores.

Es gracias a la fama que maneja en las redes sociales que su angustia y desesperación por "salvar" su vida y la de su familia rápidamente llamó la atención de propios y extraños. El miércoles, Jessica realizó un video en donde se la pudo ver totalmente angustiada, con lágrimas en sus ojos, agobiado y totalmente aterrada por lo que está ocurriendo en el barrio donde vive su mamá, de 74 años. "Lo advertí y nadie me escucha", advirtió.

La influencer compartió en sus redes sociales un violento video donde se ve a un numeroso grupo de personas, entre ellos chicos y grandes, in tentando ingresar por la fuerza a la casa de su mamá. "Gisela Reynoso no solo rompió la perimetral sino que vino con sus matones a apretar a mi vieja, le rompieron toda la casa, me rompieron todo el auto, robaron mi estéreo...", denunció la joven que hoy teme por su vida.

Las imágenes hablan por si solas. Allí se puede ver como distintas personas la insultan ("Put... de mierd...., culo rot...te vamos a matar", le dicen) y arrojan piedras de grandes dimensiones contra la casa de su mamá. El hecho ocurrió Padre Stoppler al 500,entre Mascardi y Cura Brochero. De acuerdo con la denuncia de la tiktoker, La ex pareja de su difunto hermano se apoderó de la casa que edificó él y comenzó a vender "drogas" en la esquina del barrio. "¡Vieron la impunidad!. Ni el fiscal, ni el juez de paz, ni la comisaria ni nadie pueden decir nada. Tienen que llamarse a silencio y actuar. Ojalá este video llegue a alguien y puedan detener esto", manifestó, al comienzo de su descargo.

El vivo que realizó Jessica para dar detalles de lo que le estaba ocurriendo duró poco más de 20 minutos y durante ese lapso de tiempo, reveló que su ex cuñada se había apropiado de la casa de su hermano. "Les voy a contar el contexto de lo que pasó: hace 8 meses fallece mi hermano y no pasó un mes que mi ex cuñada metió un tipo en la casa de mi mamá, porque mi hermano tenía construida una vivienda en la esquina de la casa de mi mamá. Arriba de sus locales. Ni bien muere mi hermano, en extrañas circunstancias porque la quisieron hacer pasar como un suicidio, pero la mujer de mi hermano no dejó que le hagan la autopsia. Al mes, metió un tipo y se pusieron a vender droga en la casa de mi mamá", detalló.

A los gritos, cubierta en lágrimas y con la voz quebrada por el dolor que le provoca esta situación, resaltó sobre Reynoso ya pesan varias denuncias por venta de estupefacientes: "Se ponen a vender droga como si estuvieran habilitados para hacerlo. una esquina donde hacen fila para comprar y donde vecino que denuncia es apretado. No estoy exagerando ni mintiendo. Todos estos que hoy vinieron a querer matarnos, son los que se dedican a apretar a los vecinos para que no los denuncien".

De acuerdo a la influencer, el miércoles decidió acompañar a su mamá, junto a su otro hermano, al municipio porque la mujer tenía que hacer "unos trámites". "Tiene 74 años y no sabe ni manejar el teléfono, y fuimos a ayudarla a hacer una trámites que tenía que hacer con toda la paciencia y buena onda del mundo. Cuando volvemos a mi casa, mi mamá nos invita una sopa y como a mi mamá le pidieron unas fotocopias, y yo estoy amenazada de muerte gente -hice la denuncia en la comisaría 1era de Grand Bourg y no la elevaron a la fiscalía. La tiraron a un tacho de basura-, le pedí a mi hermano si podía ir él a hacer las fotocopias", remarcó.

En ese momento -siempre según sus palabras- les cayó un allanamiento producto de las denuncias que los vecinos realizaron contra Reynoso. "Cuando sale con mi cuñada y en un momento, ella entra de nuevo diciendo que en la esquina habían pateado el portón porque había llegado el allanamiento, el cual se hizo porque los vecinos y nosotros estamos hartos. Durante el allanamiento nos quedamos en silencio mientras mi mamá lloraba hasta que en un momento comenzamos a sentir gritos e insultos de todo tipo: "Vieja de mierd...hija de p..., te vamos a matar". Había como 20 personas, y no sé sí más, queriendo entrar a la casa de mi madre", dijo.

Y continuó: "Ahí es donde empieza el intercambio de insultos, ahí comienzo a grabar y dense en cuenta que la Justicia, la de arriba, con la impunidad con la que se maneja esta gente. A pesar de que los filmaba en la cara, no se detuvieron, no pararon, no frenaron y amenazaron frente a la cámara de mi teléfono que me iban a matar a mi, a mi madre....primero se pusieron a robarme todo lo que tenía dentro del auto, llamé cuatro veces al 911 a los gritos porque me estaban destrizando el auto. hubo un lapso de 5 minutos entre cada llamada y no venía el patrullero. Tuve que salirle a grabarle la cara al tipo que se estaba robando mi estéreo. Me destrozaron el auto en mi cara al grito de ´put... te vamos a matar´".

De acuerdo con Jessica, radicaron la denuncia en la Comisaría Malvinas Argentinas 1° - Grand Bourg-, pero hasta el momento no les dieron una solución más que una perimetral de 20 metros. "Una mujer de 74 años que debe estar segura en su casa, está a merced de transas que están arreglados y entongados. Se nota de acá a la china. Tuve que ir a hacer una denuncia y saben lo que me dijeron en la comisaría: ´Cuidate, que esta gente te puede matar. Vos ahora, cuidate´. Le pregunté a mi mamá para preguntarle si el patrullero estaba ahí y mi mamá me dijo ´no vengan, porque los van a matar´. Hago este video para cuando aparezca en una zanja ustedes lo sepan", sostuvo, entre lágrimas.

Y cerró, pidiendo por ayuda: Después de que mi mamá reciba un ojotazo en la cabeza y le digan ´vieja ortiva de mierd...., esta noche te vamos a matar´, fue a denunciar y el juez de paz de Malvinas Argentinas tomó la medida de hacer la perimetral de 20 metros y ellos viven a 5, en el terreno de mi madre. La casa es de mi mamá, ella se atrincheró para vender merca. Necesito que me ayuden, necesito ayuda".

En diálogo con este portal, Jessica se mostró asustada, preocupada y angustiada, sobre todo por el pésimo momento que vive su mamá, a quien no puede ir a ver por estar "amenazada de muerte". Necesitamos que esto sea así ,es la única protección que tenemos. Estoy mal por la justicia que tenemos, muy mal estoy. Es una justicia que espera a que muera alguien para actuar, ese es el juego: esperar a que muera alguien", sentenció.