Amenazas, malos tratos a las nenas y una multa millonaria: Nicole no quiso darle sus hijas y Cubero la denunció

Desde que comenzó la cuarentena social y obligatoria en todo el país, allá por el 20 de marzo, las cosas entre Nicole Neumann, Fabián Cubero y Micaela Viciconte fueron de mal a peor.

La batalla judicial entre el ex matrimonio sumó otro capítulo en las últimas horas, debido a que el padre de Indiana (11), Allegra (9) y Sienna (6) le hizo una demanda penal a la modelo por no habérselas entregado como tenían pautado.

El ex futbolista de Vélez realizó la denuncia en la comisaría de Pacheco, luego de que Nicole no permitiese que las nenas vayan con él, para festejar el cumpleaños de Sienna .

“Es una denuncia penal realizada en el transcurso de la mañana de Fabián Cubero contra Nicole Neumann. Es la segunda, se realizó en Pacheco, en la comisaría de Talar de los Troncos, porque no le entrega a sus hijas”, detallaron en LAM.

Según explicaron, a Cubero le correspondía pasar el cumple de Sienna, que es mañana, en su casa. Y como Nicole se encontraba al aire en Nosotros a la mañana, programa donde es panelista, Cubero se comunicó con la empleada doméstica que se encuentra en la casa de la modelo junto a sus hijas para avisarle que las iba a pasar a buscar: “La señora que trabaja en la casa de Nicole y le dijo ‘las nenas no se van con vos’”.

En esa línea -explicaron- Nicole les habría pedido a Mica Viciconte y a Cubero que se fueran a hacer el hisopado, en medio del drástico aumento de casos de coronavirus en la televisión. Esto provocó la reacción del futbolista y de su novia, que también le pidieron el hisopado a Nicole, ya que ella también está cumpliendo con su trabajo en el programa de canal Trece.

Al mismo tiempo, no solo la denuncia y las pruebas de COVID-19 son parte del conflicto, sino que Nicole también estaría complicada con una posible multa. “Hay un tema también que la va a complicar a Nicole porque ella misma puso un bozal legal sobre Cubero y Mica Viciconte que incluía no hablar ni mostrar a las nenas, pero ella estuvo hablando y mostrando a las nenas", contó Ángel de Brito.

Y siguió: "Así que Fabián quiere ejecutar esas multas que Nicole puso así que debería pagar un millón de pesos". En medio de este panorama, quien salió a defender al ex defensor fue su hermana, Soledad, quien contó detalles de lo que sucedió con Nicole.“Están sucediendo cosas que realmente nos tienen muy angustiados y preocupados", explicó.

Y siguió: "Hoy le tocaba a mi hermano buscar a las nenas y nuevamente no se las quiso entregar. Ella no está, deja dicho a la empleada que no le puede entregar las chicas a mi hermano porque la señora Nicole pide que tanto él como Micaela se hagan el hisopado porque cree que pueden llegar a tener covid”.

En ese sentido, Soledad remarcó que Cubero no tiene síntomas de coronavirus, no tuvo contacto con nadie que haya tenido o tenga la enfermedad y que se encuentra respetando la cuarentena desde hace más de 100 días, desde que el presidente decretó el aislamiento: "Micaela tampoco ha estado en contacto con gente contagiada. Ni síntomas ni nada. No hay nada que diga que ellos se tienen que hacer un estudio de ese tipo”.

Además, Soledad contó detalles de lo que sucedió en la casa de Nicole y denunció que la modelo ingresó personas en su casa. “Mi hermano tuvo que ir otra vez a ir a hacer una denuncia para dejar asentado que no le quiere entregar a sus hijas. Cosa que tendría que hacer porque está todo en un convenio que firmó. Está incumpliendo lo que la ley dice”, afirmó.

Y continuó: “Ella va a trabajar y tiene los mismos riesgos que cualquier otra persona. Han entrado a su casa por las historias que he visto de mi sobrina, porque mañana es el cumpleaños de Sienna. Le han armado todo una decoración ahí, nada. Mi hermano está muy angustiado porque no puede estar con sus hijas cuando y como corresponde. Está constantemente tratando de hacerle el mal, tratando de ver cómo cagar a mi hermano”.

A raíz de la denuncia, Nicole salió a defenderse y explicó que fue Cubero el que le pidió, en primer lugar, a ella que se realizara un hisopado a partiur de un fuerte dolor de panza que tuvo la modelo días atrás. "Me lo hice y dio negativo, obvio. Entonces, le pedí a él y su novia por los casos de Covid-19 confirmados donde ella trabaja (El Nueve) y porque mis hijas me cuentan que no toma los recaudos al volver del trabajo y están preocupadas. Y Fabián se negó a hacerse el hisopado”, sostuvo la panelista en diálogo con Ciudad.com.

Además acusó a Mica Viciconte de maltratar a una de las nenas: "Mi hija de seis años le pidió (a Mica) que se bañe y que se cambie la ropa, y M.V. le gritó: 'No tengo 12 años para que vos me digas lo que tengo que hacer. No me toques'. Estas situaciones son las que a mí me ponen muy mal y son las que hablo con mi abogado. Estoy podrida. Yo no puedo ir a trabajar, pero después cuando les conviene sí tengo que ir a trabajar. Ella (por Mica) tampoco las ayuda con la tareas. Les depilaron las piernas a mis hijas, (Allegra) de 9 y (Sienna) 5 años”.