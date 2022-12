América en venta, los tanques de Telefe y el manotazo de ahogado del Trece: cómo será la tevé del 2023

Sin dudas, el 2022 dejó varios sucesos para la historia argentina en lo que respecta a medios de comunicación: Alfredo Casero furioso con LN+, la renuncia de Viviana Canosa en A24 con un escritorio vacío, Cristina Pérez discutiendo con Baby Etchecopar en un pase de Radio Mitre, los festejos por la victoria de la Selección Argentina, el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, entre otras noticias que se dieron en vivo y mantuvieron muy dispersos los ratings y las figuras que pasaban de un lado a otra trabajando con unos y otros.

De cara al año nuevo, BigBang preparó un anticipo de lo que serán los cambios en la pantalla chica y en la radio de los más destacados medios y referentes del público.

Pases radiales de cara al 2023

Radio Pop FM 101.5 confirmó que quiere a Ronnie Arias y a Maitena Aboitiz para sus tardes en el 2023 para que conduzca su propio segmento de 13 a 16 horas y, de ser así, poder hacer un súper pase con su colega y amiga Elizabeth Vernaci, quien conduce a diario La Negra Pop de 9 a 13.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

En ese caso, la emisora cambiaría a Re Tarde con José María Listorti, hoy a cargo del horario de 13 a 16. Como se supo, el pasado viernes 16 de diciembre fueron los últimos programas de A.T.R. con Rodrigo Lussich de 16 a 19, y de Caviar Frappé que iba de 19 a 20 con Homero y Tamara Pettinato.

De concretarse la incorporación Ronnie, el conductor volvería a tener programa propio luego de liderar en audiencia durante varios años la tarde de La 100, 99.9 FM con el ciclo Sarasa que hoy está a cargo de Mariano Peluffo y Julieta Prandi.

En Radio Mitre, la eminencia del periodismo de espectáculos, Marcelo Polino, ya dio a conocer cómo será su programa Polino Auténtico, que se emite todos los sábados desde las 12 a las 14 horas. Hasta el momento lo hacía junto con Amalia Granata y Yanina Latorre, pero debido a inconvenientes con la segunda, ésta fue reemplazada por Mariana Brey.

Para el 2023, el conductor pasará de un programa convencional con un conductor y dos panelistas de dos horas, a un ciclo de entrevistas a distintos personajes que tengan una historia llamativa por contar y durará una hora.

Por otro lado, habrán también modificaciones en cuanto a ciclos y micros de información agropecuaria: La Pastelera Producciones SRL confirmó los espacios que continuarán en CNN Radio AM 950 con CNN Campo, los domingos de 7 a 10 am con Juan Martin Melo y micros semanales en los ciclos de Marcelo Longobardi, María Laura Santillán y Federico Seeber.

En Radio Rivadavia AM 630 irá Aire de Campo, los sábados de 6 a 8 de la mañana con Joaquín Pinasco, Luciano Fondado y Laura Ojeda, y micros con Jorgelina Traut en los programas que hoy conducen Ari Paluch (antes Pablo Rossi que decidió renunciar), Cristina Pérez y Nelson Castro.

En Radio Colonia AM 550, irá Colonia Agropecuaria de lunes a viernes de 14 a 16 con Luciano Fondado y Jorgelina Traut y Nuestra Tierra, sábados de 6:30 a 9 con Fernando Bertello, Esteban Fuentes y Facundo Mesquida. Por otro lado, en 2023 Campo Minado, el programa de Jorgelina Traut y Pilu Giraudo se muda a la nueva radio AM de Perfil: AM 1190 Radio Máxima a partir de marzo.

Cómo cambian las grillas en televisión 2023

El 2023 será un año electoral y las señales de noticias, nueve en competencia en el AMBA, buscarán mejorar sus performances y asegurarse nombres que le garanticen audiencia dentro de los perfiles ideológicos de cada canal.

Por su parte, para El Trece todo se volvió muy cuesta arriba ya que nunca pudo competir con Gran Hermano, La Voz Argentina, MasterChef, o cualquier otro formato que Telefe le puso en contra, ni con todo lo que estuvo vinculado con el Mundial de Qatar 2022. Lo que sí intentará es pelear algo de puntos con El Hotel de los Famosos 2 que estrenará en enero con la conducción de Pampita Ardohain y Chino Leunis.

La grilla de programación será a las 14:30 con Los Desconocidos de Siempre con Alex Caniggia, a las 16 irá Laurita Fernández con Bienvenidos a Bordo, después a las 17:30 una nueva novela turca, a las 20 el noticiero Telenoche, a las 21 una nueva versión de Los 8 Escalones y, por último, a las 22:30 el ya grabado El Hotel de los Famosos 2.

El Trece pese a compartir la misma transmisión que TN, sigue por debajo de Telefe en cada una de las franjas, incluyendo los noticieros del mediodía como es El noticiero de la gente del canal de las tres esferas.

Telefe por su parte, que es líder, según difundió Mariana Calabró, tendrá en su programación: "MasterChef, Expedición Robinson con Marley, El último pasajero, Show Mammon con Jey Mammon, Natalia Oreiro volverá a hacer ficción en ese canal, se hará GOT Talent Argentina y volverá Susana Giménez al canal".

Por otro lado, en medio de rumores de venta América TV, ya sorprendió con las salidas de tres figuras de su pantalla: Guillermo Andino, Alejandro Fantino, y Pía Shaw que dejó LAM para hacer un pase a Telefé. Ahora bien, Fernanda Iglesias anunció que también se iría de ese programa irse a vivir España.

Sin embargo, a pesar de todos estos movimientos, el canal hará apuestas: Nicolás Magaldi ya firmó su contrato para conducir desde el 2 de enero de 11 a 13 el magazine Es Por Ahí (EPA). Otro estreno que se dará el próximo lunes 2 a las 22 hs será Invasores de la TV, un resumen con lo mejor del día con Luis Ventura y María Belén Ludueña.

Jorge Rial contó en Argenzuela (Radio 10 y C5N) que "por 58 millones de dólares uno puede ser el dueño de América TV". "América está en venta y la operación está cerca de concretarse", aseguró y que por ese dinero cambiaría de manos "todo el paquete de empresas que está en la órbita del grupo" que incluye a los canales América, A24, Radio La Red, Radio Blue y una serie de medios del interior en Mendoza y en San Juan. En este sentido, contó que "el principal interesado y posible comoprador es Marcelo Fígoli", quién es, entre varias cosas, dueño de Radio Rivadavia.

Ahora bien, para el 2023, C5N relanzará el antiguo programa de Duro de domar, cuya última emisión fue en el año 2015 que será conducido por Pablo Duggan y con Cynthia García, y contará con la presencia de figuras disruptivas como Carlos Maslatón y otras más relacionadas con el mundo de los espectáculos, como José María Muscari, Pía Shaw y Silvina Escudero.