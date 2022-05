¡Amigos con derechos... y abogados! Arana y Gaetani limaron asperezas y no habrá juicio

Se sabe que las relaciones humanas en la televisión pueden ser un poco falsas, y ellos llegaron para confirmarlo. A pesar de la buena relación de amistad que juran tener Facundo Arana (50) y Romina Gaetani (45), un entredicho en un programa de televisión los dejó al borde de un enfrentamiento judicial.

Sucedió en LAM, cuando Gaetani contó que el actor había tenido actitudes violentas durante las grabaciones de Noche & Día (2015), y que "hubo griteríos, palabras que no están buenas que se digan y golpes en la mesa”. Además, se refirió a un posteo que el galán le dedicó a propósito de un videoclip presentado por Romina. Arana escribía esto:

"Me atrevo a recomendar esto porque vi a su intérprete casi morir consumida en su propio arte. Hasta me dolió verla sufrir tanto en carne viva. No podía creer la intensidad que parecía que iba a terminar como terminan tantos iluminados que no pueden convivir con aquello que no pueden manejar realmente. De verdad era mucho”.