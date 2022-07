Amigos que ya no son más amigos: famosos que se pelearon y nunca más se volvieron a ver

La amistad en sin duda alguna uno de los vínculos más preciados que tienen las personas. Los amigos son quienes prestan el oído cuando las cosas no andan bien, quienes alientan a salir adelante a pesar de todo y quienes "hacen la gamba" cuando hay que resolver algún conflicto.

"Los amigos son la familia que elegimos", dice una frase muy conocida que, justamente, se hizo famosa porque aplica casi en un 100% en la realidad. Aún así, a pesar de que existen fuertes y duraderas amistades que todo lo pueden, parece que resulta difícil en el ámbito del espectáculo mantener ese tipo de relaciones a lo largo del tiempo.

Para ser justos, las peleas no solo ocurren dentro de la farándula, porque en la vida más de uno ha tenido distanciamientos y encontronazos fuertes con personas que creía de confianza, pero en lo que respecta al mundo del show, los enfrentamientos son más duros porque transcienden a la esfera pública, lo que agranda todo.

Por eso, no es difícil recordar algunos casos que han dado que hablar y mucho, de amigos íntimos famosos que se pelearon al punto tal de no volver a verse nunca pero nunca más.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

La China y Gime Accardi

Ambas artistas eran muy cercanas, ya que además de compartir buenos momentos, también se apoyaban ante las situaciones no tan lindas de la vida. Sin embargo, según contó la propia Accardi, su malestar se despertó cuando falleció en diciembre de 2016 Santiago Vázquez, hermano de Nicolás, y la China no estuvo para contenerlos.

“Se comportó de una forma que no esperábamos con respecto a un tema que para nosotros es muy fuerte, triste y delicado, como fue lo de Santi. No estuvo, no estuvo de la forma que lo esperábamos y de la forma en que nosotros sí estuvimos incondicionalmente con ella en las buenas y en las malas, sobre todo en las malas", dijo Gimena Accardi tiempo atrás.

En más de una oportunidad Gimena reveló que la ex de Benjamín Vicuña no le brindó apoyo durante y después de la tragedia, aún cuando tanto ella como Nicolás estuvieron al pie de cañón cuando la China atravesó el escándalo con Vicuña por el motorhome en el que Carolina Pampita Ardohain los encontró siendo infieles.

Si bien el tiempo pasó para los tres, y mucha agua corrió debajo del puente, la realidad es que la relación nunca más volvió a ser la misma, y de hecho la amistad que en algún momento supieron tener, quedó arruinada. Hace poco, Accardi dijo que se cruzaron muchas veces en diferentes eventos, y que todo está en orden, pero que ya son cercanas como antes. De hecho, aseguró que hay una buena relación, pero que ya no es su "amiga", como sí lo supo ser en otro momento.

Maradona y Coppola

Diego Armando Maradona y Guillermo Coppola supieron ser amigos en las buenas y en las malas. Además de ser su representante, "Guillote" también era una de las personas más cercanas al "Diez" y es una de las personas que hoy en día atesora sus secretos más preciados.

Aunque se reencontraron en 2015 tras la muerte de Don Diego, durante muchos años ambos estuvieron sin hablarse y odiados a muerte. De hecho, hace poco Coppola contó cuándo y cómo empezó el distanciamiento entre los dos, según su parecer.

Sobre ese momento, dijo que fue en Cuba, después de un cumpleaños del futbolista. "Fue después de un cumpleaños stone, duro, 30 de octubre de 2003. Noche dura. Discutimos mucho. Yo no quería cagarle el cumple, yo quería las cosas un poquito más prolijas en esa noche. Me encerré en el cuarto, a él le molestó. Cosas de amigos. Fue una novela. Y ahí nos despedimos: ‘Yo te voy a amar toda la vida’. ‘Yo también’, nos dijimos", reveló.

Lo cierto es que Maradona también dio su versión de los hechos, y allá por el año 2004 directamente acusó a Coppola de haberle robado mucho dinero. “Acá no se trata solamente del millón de dólares del partido homenaje. Cuando había que hacer cuentas, casi que había que poner plata encima. Le pedí de rodillas que me dijera dónde estaba ese dinero y no me lo quiso decir”, aseguró el deportista.

Además, dijo que le encomendó plata para que pagara ciertos compromisos que tenía con la Justicia, y que su ex amigo nunca rindió esos pagos, lo que le generó severos problemas.

Jimena Barón y Gianinna Maradona

La cantante de La cobra y la hija menor de Diego Maradona eran amigas muy íntimas, al punto tal que Gianinna conocía a fondo el conflicto que Jimena Barón tuvo con el padre de su hijo Morrinson, Daniel Osvaldo. Sin embargo, parece que la experiencia de la actriz no le sirvió de mucho a "Gia", ya que hace algunos meses blanqueó su romance con el ex futbolista, lo que obviamente generó un enorme malestar en Barón.

De hecho, hace no tanto Jimena reveló que se enteró por la televisión del romance, pero que con Gianinna Maradona "se cortó toda relación", aunque no fue así con su hermana Dalma, a quien dijo que ama.

Antes de esto, la cantante había contando en la mesa de Mirtha Legrand: “En ese momento ella me ayudó en un montón de cosas. después hubo una situación que no me terminó de hace sentir cómoda, medio rara, y dejamos de tener relación. No sé si salió con mi ex pero ella me contó una situación de una manera y después, lamentablemente para ellos hubo un video que desdijo mucho lo que me contaron y me sentí rara“.

Si bien no lo dice claramente, Barón dio a entender que Maradona se puso a salir con su ex cuando aún eran re contra amigas.

Maxi López y Mauro Icardi

La historia oficial tal y como sucedió solo la saben ellos y probablemente nunca salga del todo a la luz, ya que tanto Wanda Nara como Mauro Icardi seguramente tienen una versión muy diferente a la de Maxi López. Aún así, lo que trascendió públicamente es que ambos deportistas eran amigos muy cercanos y que, de hecho, por eso Icardi solía compartir momentos diarios con la rubia.

Lo que más de una vez dijo Nara es que en medio de las crisis e infidelidades que vivía con su marido y padre de sus tres hijos varones, fue que recibió la contención de su ahora marido Mauro Icardi, y que, casi sin darse cuenta, el amor nació entre los dos.

Si bien hoy llevan muchos años de casados y tienen una familia ensamblada con sus dos hijas y los tres varones de Wanda, lo cierto es que no siempre reinó la paz. De hecho, el termino "icardiada" surgió a raíz de que muchos consideraron que Mauro traicionó a su amigo Maxi al salir con su esposa, por más de que ya estaban distanciados.

"No le saco la mujer a los jugadores; Maxi no era mi mejor amigo. Yo no estoy de acuerdo con la infidelidad porque soy una persona seria. Pero en este caso fue diferente. Nadie sabe qué pasó y qué no pasó", se defendió por aquel entonces Mauro.

Barby Vélez y Cande Ruggeri

Otra de las amistades que se rompió hace muchos y que nunca más volvió a ser la misma fue la de Barby Vélez y Cande Ruggeri, quienes eran íntimas y se dice que se distanciaron por un chico. Aunque eso no está del todo confirmado, sí es cierto que el malestar empezó en unas vacaciones en Punta del Este, en las cuales las amigas se fueron también junto a Lisandro Ponce y, por diferentes motivos, todo se puso tenso.

Hace no mucho, la hija de Nazarena Vélez habló sobre esto, después de que le consultaran si había felicitado a Cande por su embarazo, tras lo cual Barby dijo que no.

"No es la misma relación, pero quedó una relación cordial. Nos vemos y está súper bien. Me vino a ver al teatro hace algunos años. Lo que pasó fue una boludes, viéndolo hoy, después de siete u ocho años, siendo más grande", aseguró.