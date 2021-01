Amistad, traición y cuernos: la historia secreta del cruce entre Yanina Latorre y Taboada

La fuerte interna que existe en el programa Los Ángeles de la Mañana quedó muy expuesta en las últimas horas, después de que Andrea Taboada y Yanina Latorre se enfrentaran públicamente en Twitter y hablaran de la pelea que las separó a muerte en el 2019.

Aunque la mala relación entre ambas existe hace tiempo, lo cierto es que en las últimas horas las cosas se complicaron aún más, cuando la periodista criticó a la rubia por haber vacunado a su madre en Miami, lo que despertó su furia y un ataque twittero en el que habló muy mal de su compañera de panel.

Latorre niega a ver hablado públicamente de Taboada.

"Yo soy jodida, tengo mal caracter, soy peleadora, sostengo lo que pienso, me caliento, grito, pero no ando con tipos casados. Me cansé de que me ensucie gratuitamente y de que se burle de mi mamá y maltrate a mi hija", escribió Yanina hace unos días en sus redes sociales, después de que Taboada cuestionara lo que había hecho en Miami.

Lo que sucedió, es que la mujer de Diego Latorre viajó hace unos días a Estados Unidos para vacacionar junto a su familia, y una vez allá, se enteró de que podía vacunar a su mamá con la primera dosis del laboratio Pfizer.

Contenta ante esa posibilidad, Yanina contó que iba a inscribir a Dora para que la vacunen, y luego mostró el momento en que le ponían la inyección a la mujer mayor de 65 años, que era la única condición que pedían en el estado de Florida para vacunarla.

Sin embargo, la rubia recibió muchas críticas de sus seguidores, aunque otra de las personas que se mostró disconforme con lo que hizo fue su compañera de trabajo Andrea Taboada.

"¿Cuándo sale el chárter para vacunarse e Miami? ¿Alguien me avisa para mi mamá? Gracias @MiamiHerald", escribió en Twitter sin mencionar a nadie, aunque el tweet fue dirigido a Latorre.

Por eso mismo, la rubia decidió no quedarse callada ante los ataques que recibió, y sin piedad, le contestó a Taboada y la acusó públicamente de salir con hombres casados.

"Cuando haces cosas que no debés, creés que todas son como vos. La que hace cosas que no debe, vive paranoica pensando que todas son como ella. Solo para entendidos", sostuvo, y luego agregó que ensuciar "gratis" es de mala compañera.

Lejos de quedarse callada, Taboada recogió el guante y, también por Twitter, dijo que Yanina no tenía códigos y que no conocía de valores. "Como yo los tengo no voy a hablar de algunos 'temas'. Sino después llora. Soy buena mina. Y tengo palabra. Feliz domingo para todos!!! #lammmmmmmm", cerró.

La pelea entre la periodista y Latorre ocurrió en abril de 2019, cuando según contó Andrea, su compañera la traicionó al aire con algo íntimo de su vida privada que no debía contar.

Andrea Taboada se peleó con Yanina Latorre porque contó un secreto suyo.

De hecho, la rubia comentó que a pesar de que ambas habían sido muy amigas, de un momento a otro la relación se cortó, y fue justamente porque Taboada creyó que en uno de los descargos que hizo en vivo, la estaba criticando, cuando no era así.

"Ella tuvo una relación con alguien, de la que no se enteró nadie, y entendió que en otro tema yo se la había deschavado al aire. Yo dije ‘las minas que hacen’, pero no hablaba de ella", aclaró por ese entonces la columnista de Polino Auténtico.

Ahora, consultada por el medio Ciudad.com, Taboada reveló que Yanina la traicionó al aire con algo que ella le había confiado en privado, y que a raíz de eso no volvió a hablarle porque dijo algo que no debía.

“El tema con Yanina es personal y corro a LAM de todo esto. Nada ni nadie tiene que ver más que nosotras dos en este conflicto”, sumó, y aclaró que desde la producción del programa nadie le dijo qué cosas podía explicar o no de manera pública.

"Por eso, mis queridos orejones del tarro, a seguir laburando, la neurona atenta, vermouth con papas fritas... y ¡Good Show!. Gracias Tato Bores. Muchas gracias a todos", escribió por último la periodista en su Instagram, donde subió una foto suya para dar por terminado el asunto.