Ana Rosenfeld denunció el siniestro plan de Darthés y Burlando tras la denuncia de Thelma

De visita en Podemos Hablar, el programa de Andy Kusnetzoff, Ana Rosenfeld se mostró arrepentida de haber asumido la defensa de Juan Darthés, acusado de violar a Thelma Fardín en Nicaragua cuando la actriz tenía 16 años.

"Me había puesto su camiseta"

La abogada reveló que le gustaría "dejar atrás el 10 de diciembre" ya que fue allí cuando se enteró de que "una persona que defendía con todo ahínco y me había puesto su camiseta, iba a ser denunciada por el abuso de una menor de edad".

"Bajo de un avión y me dicen 'Ana, ¿vos sabés que la persona que van a denunciar mañana es Juan Darthés?'. 'No, no puede ser, cómo van a denunciar a una persona en la que yo confiaba', dije. Ahí lo llamo y le digo 'Juan, ¿vos sabes que sos vos?'. Lo que hablamos no lo puedo ventilar", profundizó.

Rosenfeld ya había representado a Darthés en su demanda por calumnias e injurias contra Calu Rivero, quien lo había acusado de acoso. "Cuando asumo la defensa de Juan lo hago con convicción: todas las pruebas me hacían estar convencida de que había sido puesto en un lugar equivocado. Él era el que demandaba. Quien hace una demanda así tiene que estar seguro que no tiene nada en el placard", justificó.

"Usaron mi persona"

Así, la abogada aseguró que el actor le ocultó "cosas que estaban en su placard" y aseguró haberse sentido "usada" por él. "Me hicieron equivocar. Me confundieron. Sabiendo que defiendo a las mujeres, ponerme en el lugar de defender a un hombre implicaba que el 80 por ciento del público me iba a creer a mí. Siento que usaron mi persona porque sabían que iba a ser creíble", subrayó.

En ese sentido, Rosenfeld señaló que quiere disculparse "con determinadas mujeres" que habían confiado en ella y se decepcionaron luego de que defendiera a Darthés. "Mi discurso es uno y nunca lo voy a cambiar", expresó revelando también que le gustaría tomar un café con Thelma Fardin.