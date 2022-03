Ana Rosenfeld habló del momento en que defendió a Juan Darthes : "Yo también fui víctima de él"

La abogada Ana Rosenfeld fue la representante legal de Juan Darthes en el caso contra Calu Rivero, luego de que la actriz lo denunciara por acoso sexual durante la novela Dulce Amor. Después llegó la acusación de violación por parte de Thelma Fardin, y Rosenfeld entró como parte del equipo de la defensa del actor, aunque tras unas semanas de trabajo, decidió retirarse.

Hasta ayer la letrada nunca había hablado del tema ni contado lo motivos del alejamiento, aunque finalmente admitió que tuvo una muy mala experiencia laboral con el ex Patito Feo y que por eso dejó de trabajar para él.

"Yo fui víctima también de Darthés. Yo confié en su palabra, no solo en la de él, sino también en la de su grupo familiar cuando tomé la decisión de defenderlo con el tema de Calu Rivero", comenzó Rosenfeld.

Recordemos que la familia de Darthes se encuentra radicada junto a él en Brasil y nunca se escucharon explicaciones o declaraciones por parte del entorno cercano del actor. De hecho, María, su esposa, fue quien se encargó de la venta de la casa del country que tenían en el país. Y siguió: "La primera vez que me contactan es ella la que me llama, María. Me dice que se estaba difamando el nombre de él porque lo estaban involucrando en algo que no se había podido probar nunca".

Rosenfeld señaló que hubo declaraciones del actor que decidió callar. Además, afirmó que está decidida a contar las situaciones sufridas con Darthes, si es que la Justicia la llama para hacerlo. “Cuando lo llamé me dice cosas que por su puesto nunca conté, me limité a hacerme paso al costado de su defensa. Las cosas que me dijo las dije en Tribunales. Si la Justicia me convoca voy a contar toda la historia.

"Nunca conté lo que él me dijo. Me pidió tiempo para conseguir un representante", dijo en tono misterioso la abogada, dando a entender que sabe más de lo que cuenta sobre la denuncia de Thelma.

El caso Thelma Fardín destapó una olla de abusos y maltratos en el mundo del espectáculo nacional, muy parecido al MeToo estadounidense, y por eso no era una decisión menor representar a Darthes.

Por otro lado, la panelista de LAM aseguró que este hecho con el actor repercutió de forma negativa sobre su situación profesional: “Apareció un abogado que dijo ‘está likeándose con tu renuncia la culpabilidad de Darthés y me denunció". Y agregó:" No solamente entendieron mi renuncia sino que legalmente seguí siendo su abogada, porque procesalmente y éticamente me correspondía seguir defendiéndolo durante diez días hasta que asuma una nueva representación, por lo tanto, en ningún momento lo abandoné”.