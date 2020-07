Ana Rosenfeld relató el día en que encontró a Maxi López con una amante: había dicho que tenía que entrenar

En mayo de este año, Maxi López, fue declarado como "deudor alimentario" y embargado para comenzar a compensar los días de atraso en el pago de la cuota alimentaria de sus tres hijos, Valentino, Benedicto y Constantino. De esta manera, el futbolista no sólo deberá cumplir con la cuota mensual, sino que además deberá abonar una multa diaria por el constante "incumplimiento en el pago”.

En este marco y a siete años de su separación formal de Wanda Nara, Ana Rosenfeld relató el momento en el que encontró al ex delantero de River en un hotel, junto a una mujer que no era su pareja de ese momento, luego separarse de Wanda. "Un día, Wanda estaba hablando conmigo y me dice 'pobre Maxi, este fin de semana no viene a ver a los chicos porque está entrenando'", contó la mediática en LAM.

Y disparó: "¡Y estaba en el mismo hotel que estaba yo". Atento a los dichos de Rosenfeld, Ángel de Brito le preguntó: "¿Te encontraste a Maxi López con la amante?", mientras que Yanina Latorre la corrigió: "Lo de ‘pobre Maxi’ no te lo cree nadie". En ese momento, la letrada afirmó que había encontrado a Maxi junto a su "amante" y aclaró que Wanda nunca dijo "'¡pobre Maxi!'".

Según contó y sin dar muchos detalles del momento en cuestión, Rosenfeld dijo que le pidió una foto a Maxi para documentar su encuentro y que le tomó imágenes a su acompañante. "Era otro justificativo para no ver a los chicos. No quiero salir diciendo palabras soeces. Lo peor es que estaba hospedado en mi mismo hotel, por dos días. Un all inclusive", reveló.

Entre risas, la abogada además manifestó que Maxi desayunó con ella y que luego fueron a la playa juntos. "Nos sacamos una foto y a la noche cenó en el hotel. Él me dijo 'te pido por favor, todavía no pongas la foto esa porque nos estamos conociendo'. Yo le había sacado una foto a la mina", dijo.

Y concluyó: "A partir de ahí, López dice que ese día es el día de su aniversario, porque fue su primer encuentro romántico y estaba la pesada de Ana Rosenfeld en el medio".

Actualmente, Maxi debe pagar una multa de cien euros por día, dado que es la moneda establecida para el pago de la cuota de alimentos de los tres hijos que él y la modelo tienen en común.