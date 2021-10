Ana Rosenfeld, sobre la muerte de su marido: "Estoy preparando papeles para repatriar a mi amor"

El último sábado, Marcelo Frydlewski, el marido de Ana Rosenfeld, falleció tras luchar contra el Covid-19 durante un mes y medio. El empresario de 67 años estaba internado en un hospital de Miami desde el 22 de agosto y su salud -considerado persona de riesgo no solo por su edad, sino también por padecer cáncer de pulmón hace algunos años- no hizo más que empeorar desde entonces a causa de la enfermedad.

La abogada y su marido viajaron a Estados Unidos para disfrutar de unas vacaciones en familia y poder pasar un tiempo con sus nietos. Todo transcurrió con total normalidad hasta que llegó el día de regresar a la Argentina y las circunstancias cambiaron. Antes de subirse al avión, se sometieron al hisopado que pide el Gobierno Nacional para poder regresar al país y ambos dieron positivo de COVID-19.

Por este motivo, tuvieron que aislarse en el país del norte. Mientras que Rosenfeld transitó el virus sin síntomas, Frydlewski tuvo complicaciones y tuvo que ser internado en terapia intensiva. “Lamentablemente falleció Marcelo, un hombre simpático, cariñoso y siempre a favor. Un abrazo enorme para Ana Ronsefeld y sus hijas, Pamela y Stefi. Y a todos sus seres queridos, que en paz descanse”, contó Ángel de Brito este fin de semana.

Rápidamente, muchos famosos como Wanda Nara, Mauro Icardi o Marcelo Tinelli se sumaron con mensajes de condolencias y apoyo para la mediática letrada que a dos días de la muerte de quien fue su compañero durante los últimos 35 años, se refirió al doloroso momento que le toca. “Gracias por el cariño que nos dedican a mí y a Marcelo. Estoy preparando mucha documentación para poder repatriarlo con los controles exigidos, tanto en Estados Unidos como en Argentina”, contó.

Por estas horas, Rosenfeld se encuentra en Miami y contó que, de salir todo como está planeado, planea velar a su marido el viernes de esta semana en nuestro país, antes de ser trasladado el cuerpo al cementerio de La Tablada. Pamela y Stefi Frydlewisky, las hijas de ambos, despidieron a su padre desde sus respectivas cuentas de Instagram y Twitter. “Viviste como cualquier persona en el mundo quisiera vivir", escribió Stefi.

Y completó: "Disfrutaste mas de lo que se podía. No te privaste nunca de nada. Formaste la familia que todos queremos formar. Viviste como pocos y luchaste como ninguno. El que todo lo puede y todo lo sabe. El que admiro más que a nadie en el mundo. Deseo que el mundo entero pueda tener un papá como lo tuve yo. Te prometo que voy a honrarte toda la vida y cuidar a todos como te prometí. Sos mi héroe, mi ídolo, mi Hulk para siempre".

Mientras que su hermana Pamela lo recordó con un video cantando junto a Valeria Lynch el tema “Piensa en mí”. “Pienso en vos papá. No me alcanzan las palabras para decir lo que sos en mi vida. Me enseñaste todo y mucho más. Nos formaste con amor, alegrías y sabiduría junto a mamá. Nos dieron lo mejor que alguien podía soñar tener”, comenzó la también abogada, quien hacía pocos días había compartido algunas fotos de su padre.

A pesar de haber estado vacunado con las dos dosis de Pfizer, Frydlewski contrajo la variante Delta y estuvo condicionado en todo momento por el cáncer de pulmón que había combatido hace tres años. Si bien Rosenfeld transitó la enfermedad como si se tratara de un simple resfriado o una gripe suave, al empresario no hizo más que deteriorarlo hasta el punto que tuvo que ser intubado y asistido por un respirador. "No duermo desde el 21 de agosto", dijo la abogada.

De hecho, en septiembre la propia Rosenfeld había contado que el panorama no era muy alentador: “Alguien me dijo hoy que el 99% depende de Dios y que el 1% depende de vos, peleá con fuerza por ese 1%, que te estoy esperando mi amor”.

Durante este último tiempo, la abogada pidió apoyo, oraciones y buenos deseos a sus amigos y seguidores. También publicó varias imágenes de su pareja con actualizaciones sobre su salud. “Cada vez que le hago escuchar un mensaje de los nietos siento que su corazón sonríe. Aprendí a decir ‘un día a la vez’. Seguimos rezando más fuerte que nunca”, escribió en uno de sus últimos mensajes, el pasado 8 de octubre, horas antes del fallecimiento.