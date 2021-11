 Ana Rosenfeld y el dolor tras la muerte de su marido por COVID-19: "Él lo es todo para mí"

Marcelo Frydlewski, el marido de Ana Rosenfeld, falleció tras luchar contra el Covid-19 durante un mes y medio. El empresario de 67 años estuvo internado en un hospital de Miami desde el 22 de agosto y su salud -considerado persona de riesgo no solo por su edad, sino también por padecer cáncer de pulmón hace algunos años- no hizo más que empeorar a causa de la enfermedad hasta que finalmente su cuerpo dijo basta el 9 de octubre.

La abogada y su marido viajaron a Estados Unidos para disfrutar de unas vacaciones en familia y poder pasar un tiempo con sus nietos. Todo transcurrió con total normalidad hasta que llegó el día de regresar a la Argentina y las circunstancias cambiaron. Antes de subirse al avión, se sometieron al hisopado que pide el Gobierno Nacional para poder regresar al país y ambos dieron positivo de COVID-19.

A casi un mes del trágico viaje, Rosenfeld se animó a hablar por primera vez y contó detalles de la enfermedad que le arrebató a su marido. "Faltaban unos días para volver y le dije 'amorcito me voy a ir a hisopar' y él me dijo 'nena hace dos años que todas las noches sentís que tenés Covid'... Durante la pandemia yo tenía la imaginación de que me iba a tocar y me cuidaba, no iba a ningún lado... Y él siempre dijo 'si yo me contagio Covid, me muero'", reveló.

Entre lágrimas, la letrada sostuvo que, para ella, su marido sigue vivo e hizo principal hincapié en aquella frase que le dijo el empresario en caso de contraer COVID-19. "Eran sus palabras textuales. Por eso, cuando di positivo, nos miramos como diciendo '¿qué es lo que va a pasar?. Los primeros ocho días (de contagio) de Marcelo fueron increíbles, nos reíamos y el punto de encuentro era 'la cocinita', porque nos habíamos separado de habitación por las dudas", recordó.

Rosenfeld estuvo como invitada en el programa Los Ángeles a la mañana y contó que en un primer momento, Frydlewski había dado "un falso negativo" al momento de hisoparse. Pero al día siguiente volvió a hisoparse y ahí recibió la peor noticia: se había contagiado. "Al octavo día se levantó con fiebre y empezó a saturar mal. Todavía yo estaba en el proceso de aislamiento y lo metí en un Uber contra su voluntad. Él sentía que si iba a internarse probablemente no saliera", dijo.

Ambos tuvieron que aislarse en el país del norte. Mientras que Rosenfeld transitó el virus sin síntomas, Frydlewski tuvo complicaciones y tuvo que ser internado en terapia intensiva. "Me vistieron tipo la NASA. Tenía una máscara Bipap que no se podía sacar entonces me escribía... Me dejaron ingresar", contó ante las cámaras sobre la última vez que vio con vida a la que fue su pareja.

A pesar de haber estado vacunado con las dos dosis de Pfizer, el empresario contrajo la variante Delta y estuvo condicionado en todo momento por el cáncer de pulmón que había combatido hace tres años. "Lo veo a Marcelo en las fotos y para mí está, yo no puedo imaginar que no está, él lo es todo para mí...El 22 de septiembre me dijeron que le quedaban horas de vida, que me fuera a despedir. Ese día lloré, grité, porque me dijeron que se estaba yendo", contó, entre lágrimas.

La letrada detalló que durante esos 17 días que transcurrieron desde el 22 de septiembre hasta el 9 de octubre, ella fue a ver su esposo dos veces por día y le cantaba, le hablaba, y le contaba su día a día. "Hasta que ese 9 de octubre a las 5.30 de la madrugada sonó el teléfono, era del sanatorio y el médico con un inglés muy difícil me dijo 'Marcelo se acaba de ir'. Me largué en llanto, siempre tuve la ilusión de un milagro", concluyó.