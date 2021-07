Analía Franchín contó que su hermana vivió un episodio parecido al de Chano: "Es otro nombre, pero la misma situación"

El dramático desenlace que vivió Santiago “Chano” Moreno Charpentier puso en el centro de las críticas a la Ley de Salud Mental (26657), la cual fue sancionada en 2010 y tiene por objeto asegurar "el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas, y el pleno goce de los derechos humanos" de todos aquellos que padezcan alguna patología mental.

Para cumplir dicho objetivo, la ley dispuso el cierre de los llamados monovalentes, clínicas y hospitales psiquiátricos para un plazo de 10 años, es decir, para el pasado 2020, y, por tal motivo, el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, prohibió en diciembre del año pasado, a través de una resolución, las internaciones en neuropsiquiátricos dejando a los pacientes sin lugares apropiados para su atención.

Para ser claros, la Ley de Salud Mental prohíbe la creación de nuevos manicomios, neuropsiquiátricos o instituciones de internación monovalentes, públicos o privados y contemplaba el cierre de todos estos establecimientos para el 2020, sin ningún tipo de contención para los pacientes. De hecho, muchos de ellos fueron a parar a las casas de sus familiares más cercanos, sin contar con el cuidado profesional que necesitan ciertas patologías de salud mental.

El ex líder de Tan Biónica se encuentra internado en el Sanatorio Otamendi, luego de haber sido operado a raíz del disparo que recibió de parte del oficial de la policía bonaerense, Facundo Nahuel Amendolara (27). Según el primer parte policial, el músico tuvo "un brote psicótico como consecuencia del consumo de estupefacientes” que lo obligó a atacar a su madre y al efectivo policial.

Al músico le tuvieron que extirpar el bazo, el cuerpo y cola del páncreas, el riñón izquierdo y le suturaron una perforación del colon como consecuencia del disparo. Actualmente le retiraron el respirador y comenzó a ventilarse por sus propios medios. En medio de este duro panorama, Analía Franchín estuvo como invitada en Flor de Equipo y contó que Sandra, su hermana mayor, pasó por una secuencia casi idéntica a la que vivió Chano el lunes por la madrugada.

De acuerdo con su relato, su hermana -hace 41 años lucha contra su adicción a las drogas- experimentó lo mismo que le ocurrió al cantante con la salvedad que no recibió ningún disparo. "Cuando escuché lo de Chano dije '¡wow! Es otro nombre, pero la misma situación'. A mí me pasó exactamente con mi hermana, una situación muy parecida: un cuchillo, la guardia del SAME y la policía. Gracias a Dios no le dispararon", comenzó.

Y siguió: "Mi hermana estaba con una alucinación, con un cuchillo enorme, y estaban mis padres, que era mayores ya. Ellos me llamaron desesperados y yo fui. Llamé al SAME y el SAME llamó a la guardia psiquiátrica del SAME. Y llamamos a la policía. Mi hermana hoy tiene 59 años y consume desde los 18… No sé cuál es la situación de Chano, pero mi hermana tiene una historia de vida muy triste".

En ese sentido, resaltó que el papá de su hermana la "abandonó" cuando era muy chica. "Su papá, que no es mi papá porque mi mamá se volvió a casar, la abandonó cuando ella era muy pequeña, tenía cuatro años y medio. El rechazo de un padre, quien es el que más te tiene que querer, hace estragos", opinó la actriz en el ciclo que conduce Florencia Peña por la pantalla de Telefe.

Sobre la actual ley de Salud Mental, Franchín sentenció: "Ahora, ¿la Ley qué dice? Que si la persona está con un cuchillo así (en alto), a punto de clavárselo a alguien, pero no hace el movimiento, no pueden intervenir. ¡Es un disparate! ¡Es una locura! Mi hermana ese día estaba ida, tenía un nivel de delirio total, que decíamos 'llévenla a algún lado, porque se va a lastimar y va a lastimar a alguien'. Y me decían 'nosotros estamos atados de manos, no podemos hacer nada'. Si ella no decide 'ahora me quiero ir a internar', no pueden hacer nada. Pero cómo vamos a dejar en manos de un adicto esa voluntad si no hacen otra cosa que autodestruirse hace años".