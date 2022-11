"¡Andá despidiéndote de Benja!": "Chapu" Martínez y las oscuras amenazas que recibe en Qatar

"¿Por qué somos así de mierda? Unámonos, loco. Seamos buenas personas. Yo quiero ir a la cancha, a alentar a Argentina y me quiero sentir bien. Tengo una presión como si fuera un jugador más, pero no puedo hacer nada, no depende de mí". Martín "Chapu" Martínez no puede más. Entre las denuncias a su familia y que lo traten de culpable por el mal rendimiento de los jugadores de la Selección, el influencer -que está en Qatar como un espectador más por la Copa Mundial 2022- continúa con su descargo en redes sociales contra los haters.

Es una de las personas más afectadas por las absurdas críticas y amenazas a su persona que se vienen dando desde el Mundial de Rusia. Desde el martes, a tan sólo unas horas de que el equipo de La Scaloneta haya debutado en Qatar 2022 con un triste resultado, los argentinos dispararon contra él y lo tildaron de "mufa" por su presencia. No conformes con eso, la agresión se transformó en amenazas y llegaron a su familia también. Este hecho había sido difundido por el streamer Momo (Geronimo Benavides) que reveló lo mal que la estaba pasando.

Rápidamente, varias celebridades comenzaron a bancarlo. El primero fue Coscu (Martín Pérez Disalvo) quien pidió que paren con el odio y apeló a los "tibios que no saltan" que "esto es arbitrario y le puede tocar a cualquiera", exponiendo que también sufrió bullying y quedó "deprimido" y se le arruinó el año.

El Chapu subió varias historias en su cuenta de Instagram pidiendo: "Por favor, ¡basta!". También compartió los mensajes de los haters entre el que remarcaba a una persona diciéndole directamente: "Andá despidiendote de Benja". Después subió un video de su pequeño hijo saludándolo.

Aprovechó también el hilo para mostrar varios mensajes de aliento y apoyo que recibió de las celebridades que salieron a hablar sobre su situación. Entre ellas, se comunicaron la China Súarez, Nicolás Occhiato, Belu Lucius, Migue Granados y Juan de Montreal. "Todo en la vida vuelve", determinó el comediante.

Fuerte descargo del papá del Chapu Martínez tras las amenazas

El influencer compartió un video en el que se muestra a su padre leyendo una carta en la que trata de consolar a su hijo frente a los "medio pelotuditos" que "le tiran mierda". "Me dan mucha vergüenza ajena e impotencia que haya tantos que en vez de usar el raciocinio usan la más fácil para bastardear y discriminar a quién no conocen", decía después de enumerar todas las cualidades positivas que ve y conoce de su hijo.

Bajo el mensaje del Chapu que decía "Te amo", "Sos inmenso", difundió las palabras de su padre: "Sabemos que luchás todos los días desde las 8 de la mañana y, muchas veces, hasta las 9 de la noche para lograr tus sueños. No conocen al verdadero Martín Martínez que ayuda al que se acerca, caritativo, positivo, el que está siempre".

TN se sumó a la ola de hate contra Chapu Martínez y minimizó su sufrimiento

"¿Dónde vamos con esto?", "¿Qué es lo que estamos presenciando? El tipo está en Qatar, se garpó el viaje", "Está sobrepasado", "¿Por qué no vuelve? Hagamos una vaquita", entre otras ironías. La periodista Sandra Borghi cuestionó que en el programa en que trabaja que difundieran la noticia de que el influencer hubiera recibido amenazas en su contra.

Mientras mostraban los videos del descargo, Borghi no sólo minimizó la angustia sino que hasta explicó cómo debería haberse manejado con una expresión facial que demostraba total indignación. Los periodistas de la tarde de TN que comparten programa con ella tampoco la calmaron, por el contrario la dejaron decir todo su malicia. Algunos se reían, otros intentaban que ella reflexionara, pero suavemente. El canal no la cortó en seco tampoco.

Hasta se permitió el acting de envidiosa porque el influencer estaba en Qatar por sus redes sociales. "Fuerte el aplauso", dijo burlandose, aludiendo a que no debería estar quejándose o llorando; y hasta exclamó que debería hacer una denuncia porque "no era serio".

El Chapu compartió el recorte del momento con un editado en el que hace intervenciones propias y comparte el audio de su abogado, Fernando Burlando, en el que lo trata de consolar diciendo que la denuncia estaba hecha.