"¡Andate a cagar, Rodri!": el tiro secreto de De Paul a Cami Homs que desató otra crisis con Tini

Hace sólo dos meses, los rumores de crisis entre Rodrigo De Paul y Tini Stoessel escalaron a niveles elevadísimos incluso para la propia pareja, que sortea desde que blanquearon el noviazgo incesantes rumores de separación. Ahora, en pleno mundial y con la cantante de 25 años alentando al volante en Qatar, se conoció el motivo detrás de la fuerte pelea que se desató en España y que habría sido el disparador del operativo "nos separamos, pero lo anunciamos después del mundial".

¿Qué fue lo que sucedió? Una vez culminada la división de bienes y con Camila Homs ya en pareja con el empresario Charly Benvenuto, el futbolista se habría contactado con la madre de sus dos hijos (Francesca, 3; y Bautista, 1) para darse una segunda oportunidad. "Él la llamó y le propuso retomar su vida familiar. Ella lo rechazó rotundamente, las palabras que me dijeron fueron que lo sacó cagando", reveló el periodista Juan Etchegoyen.

"Ella lo sintió como una falta de respeto, ella está en pareja con Charly y hasta lo que vemos Rodrigo está con Tini, aunque para mí todo es dudoso. De la única que se explica que Rodrigo y Tini estén juntos es por algo que no sabemos, ¿no es raro que Rodrigo haya llamado a Camila para volver si está tan enamorado de la Triple T?", se preguntó el periodista.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Ese mismo mes, se viralizó un video de un recital de Tini en el que la cantante le reconoció a sus fans que estaba atravesando un mal momento sentimental. "Levante la mano quién viene medio medio en el amor. Esta canción es para ustedes y para los que venimos medio medio: 'Carne y hueso'", disparó, a sabiendas de que las imágenes circularían con fuerza en las redes sociales.

Por ese entonces, los rumores indicaban que la pareja había tomado la decisión de separarse y que el plan era anunciarlo después del mundial de Qatar, porque el miedo de los representantes de la cantante (que finalmente se hizo carne tras el accidentado debut de la Scaloneta ante Arabia Saudita) era que la hinchada argentina la acusara de "mufa" por haberlo dejado antes del torneo.

Esas semanas Tini también dio otra señal de que las cosas no estaban bien: cuando le preguntaron en una entrevista si estaba enamorada de De Paul, la cantante respondió con un esquivo: "Lo quiero mucho". ¿De amor? Nada.

Lo cierto es que con el tiempo la pareja parece haber superado la fuerte crisis que desató el llamado de De Paul a Camila Homs y ahora se muestran enamorados en Qatar. Sin embargo, no fueron pocos los que destacaron que la foto del beso que De Paul publicó en la concentración de la Selección con su novia era frío. De hecho, en la misma se puede ver que Tini en realidad le corre la cara y los labios del volante sólo tocan su cachete.

Y así, mientras las dudas en torno a la relación entre Tini y De Paul siguen a la orden del día, la modelo de 27 años se muestra cada vez más enamorada de su novio. Pero eso no es todo: en una entrevista reciente, anticipó que le gustaría volver a ser mamá con el empresario, un titular que le habría caído como un baldazo de agua fría a De Paul.

"Me ayuda mucho con los nenes (por Charly) y suma un montón. Para mi mamá es importante que la persona que me acompañe le gusten los niños y tenga feeling; y veo que lo hace con cero compromisos; lo hace porque le sale", disparó Camila, al tiempo que sumó: "Hoy estoy bien así, pero el día de mañana me gustaría tener un hijo más".