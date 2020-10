Andino lloró al volver a la TV tras el Covid-19 y Listorti se grabó desde la clínica

Después de haber estado aislado en su casa con coronavirus, Guillermo Andino volvió a la TV, y entre lágrimas, confesó que estuvo muy asustado porque no sabía cómo podía tratarlo la enfermedad.

A su vez, varios días después de haber anunciado que estaba infectado con coronavirus, el humorista José María Listorti reveló que en las últimas horas debieron internarlo porque seguía con fiebre producto de una neumonía que se formó en sus pulmones.

José María Listorti debió ser internado.

Esta mañana, Guillermo Andino volvió a estar al frente de uno de los noticieros de América, después de haber pasado dos semanas aislado por tener Covid-19. Según comentó, permaneció dentro de una habitación todos estos días, ya que dos de sus hijos y su mujer no se habían contagiado.

Dolido, dijo que una de sus hijas sí se enfermó, pero que afortunadamente los dos la pasaron bien, aunque no dejaba de pensar como podía terminar todo. "Yo soy una persona muy metódica para trabajar. Y cuando te dicen que tenés coronavirus y no tenés 20 ó 30 años, sino que tenés 40, 50, es donde decís, ¿a ver cómo va a jugar el coronavirus conmigo. Me dio miedo. Lo confieso porque veía mucha gente que la estaba pasando mal. Cuando ves eso decís ‘¿me tocará a mí o no?' ", explicó.

Además, confesó que tuvo miedo de morirse, y que lo único que quería era que los días pasaran rápido para poder tener el alta. Aunque en general estuvo bien, uno de los días tuvo mucho dolor de cabeza, no quiso comer y durmió durante cinco horas de lo mal que se sentía.

"Empecé a rezar y me dormí cinco horas. Yo nunca sueño. Me soñé caminando con mi viejo por la playa. Sin hablar, con particularidades, yo estaba así, con 52 años, más grande que él”, contó entre lágrimas.

Guillermo Andino se emocionó al recordar cómo atravesó el Covid-19.

“Fue como una caminata muy tranquilizadora. Y me desperté y se lo conté a Caro (su esposa) y a me empecé a sentir mejor. Sentí que no tenía dolor de cabeza, ya me importaba un bledo si no podía sentirle el gusto a la comida, lo que quería era que me dieran el alta”, cerró.

Por su parte, José María Listorti, quien la semana pasada contó que se había infectado, utilizó este lunes su cuenta de Twitter para contar que debió ser internado por una neumonía que se generó a causa del coronavirus.

"Por el camisolín se darán cuenta que estoy internado en Los Arcos. el sábado a la noche tuve un poquito de fiebre, 38.4°, el domingo a la mañana seguía con fiebre, entonces mi doctor me dijo 'acá algo pasa' ", comentó en un video que publicó esta tarde.

Allí reveló que después de hacerse una tomografía de tórax y exámenes de sangre, los estudios indicaron que tenía una neumonía provocada por el Covid-19 y que por eso debía quedarse en el centro de salud.

"La saturación en sangre está bien, en 96, no me agito, no estoy cansado, ahora me bajo la fiebre y la verdad es que estoy muy bien atendiendo, pero cuidense, no la subestimemos más la enfermad, no piensen que no les va a tocar", agregó.