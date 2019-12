Andrea del Boca dijo que la causa judicial en su contra por "Mamá Corazón" influyó en la muerte de su padre

La actriz Andrea del Boca contó detalles poco conocidos sobre la muerte de su padre, el director de televisión Nicolás del Boca, en marzo del año pasado. En Debo Decir (América) contó que la enfermedad, tumor cerebral, por el cual falleció su padre le había sido diagnosticado al mismo tiempo que comenzó la causa judicial en su contra por los subsidios que recibió para la novela “Mamá Corazón”, que nunca se emitió.

"Me han recontraputeado. La primera vez me sorprendí mucho, porque estaba cruzando la calle y una señora me empezó a putear. Me dijo de todo. Yo trato de no entrar en el juego del otro. Obvio me angustiaba. Me di cuenta lo que sufrió mi madre y mi padre, que de hecho sufrió con su propia vida", comenzó la actriz.

La causa se inició cuando el proyecto, que recibió $36 millones del ex Ministerio de Planificación Federal para financiarlo, fue denunciado. En la instrucción se denunció que muchos de los contratos se encontraban “inflados” ya que se sostenía que algunos actores cobraban el doble de lo que efectivamente recibían. La causa fue elevada este año a juicio oral.

"Mi papá estaba muy bien, con una mente sana. La verdad es que vi como fui deteriorándose. Entró en la tristeza y la depresión. Él se mentalizó y despertó con un cáncer en el cerebro. Todo esto en tres meses", sostuvo la actriz.

"Traté de tomar una enseñanza de eso, aunque es algo que todavía me duele porque tiene que ver conmigo de alguna manera. Él sostenía que mi carrera no lo iba a poder soportar. Él me dijo 'Este es el fin de tu carrera". Inmediatamente, con lágrimas en los ojos al recordar ese momento, contó cómo fue uno de los últimos diálogos que tuvo con su padre. "Yo le dije 'la carrera se construye con el tiempo y el prestigio logrado es más fuerte'. En un momento el público se iba a dar cuenta que yo hace 50 años que trabajo y pasé por todos los gobiernos", manifestó.

La actriz fue noticia en los últimos meses como consecuencia de la denuncia por abuso sexual que realizó su hija, Anna Chiara, contra el padre de la joven, Ricardo Biasotti. En esa causa Anna Chiara sostuvo que su padre la obligada a ver películas porno mientras él estaba con su pareja, la modelo, panelista y diputada provincial en Santa Fe Amalia Granata, en la cama; asimismo relató varios episodios de abuso que sufrió cuando era menor de edad.