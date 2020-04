Andrea Estévez se enteró de que su ex era bígamo y que se casó en Estados Unidos con otra argentina

A solo 3 meses de haberse convertido en madre, Andrea Estévez comenzó a transitar su peor momento allá por el año 2018. Después de haber tenido complicaciones en su embarazo, lo que la obligó a tener a su hija Hannah –de casi dos años- en Miami, la ex vedette decidió separarse de su pareja, el empresario Juan Manuel García, por una infidelidad.

Pero, según remarcó este jueves Carlos Monti, García mantenía dos relaciones paralelas. “Él está casado legalmente con otra argentina, con María Ferretti. El 18 de agosto del 2018 Andrea regresó a la Argentina porque le quedaban pocos días del permiso de visa turística que ella tenía, como le pasaba a Juan Manuel García también, el papá de Hannah”, contó.

Y agregó en Confrontados, por El Nueve: “El 24 de agosto, seis días más tarde, Juan Manuel se casó con una argentina. Esperó a que Andrea se fuera y se casó en Miami. Maria Ferretti tenía residencia en Estados Unidos. La chica argentina tiene la residencia permanente, se casaron y él obtuvo la residencia que es lo que estaba buscando para poder afincarse allá”.

En aquella oportunidad, Estévez había detallado que García empezó a rodearse de amistades inmaduras, que lo arrastraron a cometer errores: "Estando embarazada de 8 meses, he estado sin verlo durante 16 horas en un día. Lo esperaba y él no venía, me dejó sola literalmente".

En aquella oportunidad, tres días antes de regresar al país, además, la modelo confesó que "la traición, la mentira y la infidelidad" son cosas que no puede perdonar, y que por eso optó por alejarse. "Hoy siento que la persona que está conmigo no la conozco", sumó en aquel entonces.

Según contó al enterarse que su ex era bígamo, cuando regresó de Miami lo hizo estando aún en pareja. “Es muy fuerte, me sorprendió mucho la noticia. Tengo fotos de la despedida del aeropuerto”, sostuvo.

Además, remarcó que antes de regresar García le había prometido que la iba a esperar y que iba a apostar a la familia, algo que evidentemente no ocurrió.

Estévez explicó que mantuvo contacto con García hasta noviembre de 2018, cuando descubrió que García paseaba por las playas de Miami con otra mujer. “Él me lo desmintió y me seguía diciendo que quería recuperar a su familia”, contó la actriz, quien logró confirmar la versión por aquel entonces, decidió separarse e iniciarle acciones legales a su ex.

Para Estévez, su ex se casó con otra mujer para obtener la residencia y no por amor. Algo que se dijo de ella a partir del nacimiento de la pequeña Hannah.

Y es que, en agosto de 2018, el periodista Javier Ceriani, quien vive en Estados Unidos desde hace muchos años, denunció que la vedette había tenido a su hija en Miami para obtener los beneficios que eso trae.

“No puedo creer que alguien pueda enamorarse y casarse en cinco días. Y no creo que haya tenido una relación paralela. Hay tantas cosas que yo viví y que no denuncié en su momento”, lamentó y contó que cuando llegó a Miami, embarazada de seis meses, se encontró “sola”.

Finalmente contó que el empresario le quitó las extensiones de la tarjeta de crédito cuando su hija tenía tan solo un mes y sentenció: “Hannah tenía un mes y él me sacó la tarjeta de crédito de la billetera y yo no podía pagar los pañales. Me tuvieron que ayudar mis papás. En estos dos años pagó el 5 por ciento de lo que el juez impuso. Hace 21 meses que no ve a su hija".