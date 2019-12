Andrea Rincón y el calvario de la violencia de género: "Tengo un problema cervical por los golpes"

Invitada el sábado a la noche a Podemos Hablar, el programa de Telefe que conduce Andy Kusnetzoff, Andrea Rincón reveló que fue víctima de violencia de género durante una relación que mantuvo hace alrededor de 10 años.

Violencia y miedo

En el segmento de la "Ronda de verdad", el conductor pidió que dieran un paso al frente los que lograron dejar atrás algo que les hacía mal. Fue allí cuando Julieta Prandi, otra de las invitadas, relató que durante el 2019 pudo a fin "volver a empezar" luego de su divorcio de Claudio Contardi, a quien tiempo atrás acusó de violencia psicológica y estafa.

"A mí me pasaron cosas parecidas a las que pasó ella", expresó Rincón. "Fue un hombre que me golpeó. Yo todavía tengo un problema de cervical que va y vuelve. Hice la denuncia, fui a la Comisaría de la Mujer pero iba todos los días a declarar y nunca pasó nada".

La modelo y actriz relató que se relacionó "con muchas personas tóxicas" y que eventualmente logró alejarse de ese tipo de influencias. "Es muy difícil. Cuando vos podés dejar a esa persona, tenés que sanar porque te dejan una herida, donde tenés que estar años y años", explicó.

"Todavía sigo sin tener una relación porque estoy sanando. Cada vez que conozco a alguien tengo pánico. Te hacen sentir chiquitita y que no valés nada, todo lo que creés, te castigan. Te hacen sentir una dependencia de ellos, la protección son ellos y sin ellos no podés vivir. En el centro de violencia a la mujer, yo llegué a decir que no lo tenían que frenar a él, sino a mí, porque él me va a llamar y yo voy a ir. Esto fue hace más de 10 años, yo todavía lo sigo tratando en terapia y estoy sola porque me dejo muy lastimada", agregó Rincón.