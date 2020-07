Andrés Calamaro llamó "muñeco en el poder" al ministro de Educación: el tuit que enfureció al Salmón

Andrés Calamaro practicó uno de sus deportes favoritos de esta etapa de su vida: el bardo en las redes sociales. El Salmón incursionó en este caso en la política argentina y aprovechó la ocasión para prenderle fuego al ministro de Educación, Nicolás Trotta. ¿Qué hizo el ministro para justificar que Calamaro lo trate como sus amados toreros tratan a los toros? Un tuit bastante, digamos, cándido, donde el ministro mostraba su aspecto antes y después del corte de pelo. Una pavada, bah, ante lo cual Calamaro saltó con los tapones afiladísimos y de recontrapunta. Igual que Trotta, pero no el ministro sino Roberto Trotta, aquel rudo marcador central que se destacó en Vélez Sarsfield en los 90.

"El ministro del PJ porteño", llamó Calamaro a Nicolás Trotta, no sin antes anunciar que se pegaba "un tiro en el pie" y describir al ministro como parte de "los muñecos en el poder". ¿Será para tanto? No parece, desde luego. Aunque como golpe de efecto fue un gran golpe de efecto. El ministro optó por no responderle a Calamaro.