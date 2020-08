Andy Kusnetzoff duda sobre cuando volver a "PH, podemos hablar": "Necesito estar al 100%"

Luego de que se instalara la posibilidad de no volver al aire por lo que queda del 2020, Andy Kusnetzoff rompió el silencio y por primera vez se refirió a su relación con Telefe y a los rumores que lo ponen lejos de la conducción de PH, podemos hablar.

"PH es un programa que disfruto mucho hacer y del cual estoy muy orgulloso. Pero como conductor y productor me exige una energía para la que necesito estar al 100%", sostuvo.

El conductor explicó que las autoridades de Telefe entienden su postura y aclaró que volverá al ruedo durante los últimos días de agosto. "Por suerte, Telefe me acompaña, y antes de fin de mes seguro estaré al aire", dijo el conductor, en diálogo con Clarín.

Andy decidió no regresar a la pantalla con su ciclo de entrevistas, en Telefe esperaban su regreso para el 8 o el 15 de este mes, luego de permanecer internado durante una semana en el Sanatorio de la Trinidad, tras haber contraído coronavirus.

A mediados del mes pasado, Andy Kusnetzoff fue diagnosticado con Covid-19 positivo, situación por la que transitó unos días internado hasta poder hacer el resto de la cuarentena obligatoria en un departamento, para no exponer a su pareja, Flor Kourny, ni su hija Helena.

Una vez recuperado, el conductor regresó el 3 de agosto a su ciclo radial, Perros de la calle, porque desde Radio Metro le dieron la opción de hacer el programa de manera remota, vía telefónica. Algo que, lógicamente, no puede hacer en televisin.

Según le contaron a BigBang, Andy se encuentra en "perfecto" estado de salud y, de a poco, busca ir recuperando su vida normal.

Sin embargo, aclaran que "no quiere acelerar los tiempos de recuperación" y afirman que no solo piensa en él, sino que también busca "cuidar a su familia", su mujer Florencia Suárez y su hija Helena, del contagio, para que no padezcan el mismo dolor que tuvo que soportar a causa del COVID-19.

Andy había dado detalles del calvario que padeció al contraer coronavirus: "Hay un porcentaje que es como yo, que te agarra con neumonía. Dentro de ese porcentaje yo tuve la suerte de salir bien y de estar bien ahora. Es duro, es como que tenés el cuerpo cagado a palos, el cuerpo lo tenés como si estuvieras agotado, no tenés fuerza para hacer nada. Yo tuve fiebre los primeros días y ahí me fueron monitoreando el oxígeno".