Andy Muschietti, su amor por Independiente y el villano que le gustaría para Flash: "Sería un desafío"

Muchachooooos, ahora nos volvimos a ilusionar....Hollywood está siendo invadido por los artistas argentinos y es motivo de orgullo. Luego de que la película Argentina, 1985 compitiera por el Oscar a mejor película extranjera, le llegó el turno a Andy Muschietti de brillar gracias al estreno como director de la película The Flash, el film que ya está dando qué hablar porque los fans del mundo DC son los seguidores más críticos a la hora de ver las adaptaciones realizadas de los comics.

En este caso nos encontramos con una de las mejores película producida de la franquicia y de todo el universo de los "superamigos", hecha por Bárbara Muschietti y dirigida por Andy Muschietti. Apenas les llegó la propuesta, los hermanos no tardaron ni tan sólo un segundo en aceptar este desafío y fueron a buscar a los que ellos consideraban que iban a ser los protagonistas de esta historia.

Tal es el caso de Michael Keaton, que para muchos fans de DC es un actor icónico. De más está decir que el artista es conocido por su vasta carrera y por encarnar al caballero oscuro en Batman (1989) y su secuela, Batman Returns (1992) -las dos dirigidas por Tim Burton- con las que saltaría a la fama mundial y ganaría la aclamación de la crítica.

Pero ¿cómo fue hablar y convencer a Keaton de que vuelva? En diálogo con BigBang, Bárbara Muschietti reveló: “Fue muy lindo. Lo invitamos a comer. Él fue el que eligió el restaurante y cuando llegó el día vemos una persona trotando hacia nosotros, se acerca y era Keaton que llegaba trotando, y con un rollito, que era el guión que le enviamos debajo del brazo".

Y sin dudarlo, agregó: "Se sienta. Tenía una remerita, un jean, muy tranquilo. Hablamos mucho del proyecto. Él se lo estaba pensando en ese momento. Pagué yo, enrolló el guión otra vez y se fue trotando. Un tiempito más tarde, nos dijo que si hacía la película”. La productora de cine y guionista estuvo junto a su hermano en la última Argentina Comic Con. Además, recorrió el Libertadores de América, Ricardo Enrique Bochini, estadio del club de sus amores: Independiente.

Otro actor protagonista de la cinta es Ben Affleck, con el que Andy se llevó de maravilla desde el primer minuto que lo llamó para pedirle que vuelva a su papel como Batman. “Tuvimos el mejor momento. Su papel es más corto en la película, obviamente, pero nos sorprendió mucho con cuánto amor por el personaje llegó y cómo quería que quedara perfecto. Perfecto para ese tono que él quería y que la película necesitaba”, contó.

Y siguió: "Primero le gustó el guión y dijo: ‘Puedo hacer eso’. Básicamente, le gustó el tono. Gran parte del tono se reflejó en las páginas desde el principio, el humor y esas cosas. Estaba realmente abierto a interpretar una versión de este Batman que tuviera un poco más de ligereza. Llegó, lo hizo y lo destrozó”. Affleck antes del estreno había dicho que The Flash incluiría su mejor momento como Batman desde que comenzó a interpretar al personaje en 2016.

Sim embargo el protagonista de la cinta del velocista es Ezra Miller, quien durante los últimos años fue visto de reojo tras ser vinculado en muchos actos delictivos. Según cuenta Variety, sus problemas comenzaron por robos en 2020,y luego apareció un video que mostraba a Miller mientras parecía estar asfixiando a una mujer afuera de un bar en Islandia. Sin embargo, no se presentaron cargos en su contra.

Más tarde el actor también fue arrestado dos veces en Hawaii: una vez por "alteración del orden público". Y otra por "acoso". Miller no refutó en lo más mínimo su cargo de alteración del orden público y, en el caso de Hawaii, pagó una multa de 500 dólares. Aun así, corrieron rumores de que “The Flash” no saldría a la luz por los problemas del actor y tendría que ser filmada nuevamente, lo cual no pasó ya que la producción quería seguir con el actor.

Lo cierto es que The Flash no deja de recibir elogios y ahora DC puso todas las fichas sobre el director argentino para que su universo cinematográfico pueda por fin despegan. Para ello, Andy Muschietti firmó un acuerdo para dirigir 'Batman: The Brave and the Bold', el proyecto que presentará una nueva versión del hombre murciélago para la gran pantalla, encajando en el universo expansivo que están desarrollando los directores de DC Studios, James Gunn y Peter Safran.

Las perlitas de The Flash