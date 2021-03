Andy Rex, de Reina Madre, contra Zito: "Se piensa que por pintarse el bigote puede hacer a Freddie"

La semana pasada, BigBang dialogó con Mariano Zito -cantante, actor y bailarín- quien no solo habló de su paso por el Cantando 2020 y de su relación con Carmen Barbieri, sino que además dio detalles de su nuevo emprendimiento: Experiencia Queen. "Soy muy Queen y lo canto desde hace muchos años. Me contactaron los músicos de Reina Madre, una banda tributo a Queen, porque se había separado su anterior cantante y habían visto mi material", le había contado a este portal.

Esto, sin embargo, despertó el enojo de Andy Rex, vocalista y fundador de Reina Madre, quien no solo desmintió los dichos de Zito, sino que lo acusó de ser parte de una "campaña sucia" de parte de los integrantes de Experiencia Queen contra él y su grupo musical. "No solo lo que dijo Mariano Zito es mentira, sino que fue al revés", explicó Rex, quien hace más de 30 años que imita a Freddie Mercury, en diálogo con este portal.

Según le había contado el ex partenaire de Carmen Barbieri a este sitio, hace mucho tiempo que venía cantando música de Queen y decidió lanzar este nuevo proyecto cuando se topó con los "chicos Reina Madre", algo que -según el fundador de dicha banda- es totalmente falso. "Me contactaron los músicos de Reina Madre, una banda tributo a Queen, porque se había ido su anterior cantante y habían visto mi material", relató Zito.

Y sumó: "Obviamente lo renombramos y estoy acompañado de estas bestias que hace más de 15 años trabajan como tributo a Queen". Molesto por estos dichos, Andy Rex aceptó la consulta de BigBang y aseguró que es imposible que él cantante de Reina Madre haya renunciado al grupo musical porque, simplemente, él es el vocalista y fue el encargado de fundar esta banda tributo a Queen en 2008. "Reina Madre está registrado a mi nombre", remarcó.

Según explicó, la banda sigue vigente desde hace más de 14 años e inclusive comenzaron una gira el pasado 16 de enero. "Los músicos de Reina Madre están conmigo, yo la forme hace más de 14 años y está registrado a mi nombre. Desde hace 14 años que nunca dejamos de tocar. Acabamos inclusive de hacer dos funciones a salas llenas en el teatro Carlos Gardel y Stella Maris", contó.

Para Rex, a Zito lo habrían contactado ex músicos de Reina Madre que, por diversas razones que prefirió no detallar, ya no pertenecen a la banda. "Por diversos motivos o cosas delicadas hemos prescindido de ellos y decidí que no me acompañen más en el escenario. Pero ellos siguen lucrando con el nombre de Reina Madre. Se están manejando de una manera que deja mucho de desear", se quejó.

¿Los comentarios de Mariano Zito afectaron directamente a Reina Madre?

- Todo esto asombró a nuestro público y lo desorientó, porque inclusive en algunos casos nos trajo, no cierto prejuicio, sino una alarma innecesaria. Entiendo que iniciaron una campaña sucia en nuestra contra. No se si criticar Zito en su persona porque es un colega y merece mi respeto, pero repite como un loro lo que tiene que decir. Se están manejando de una manera que deja mucho de desear.

Se ofrecen en los mismos teatros que nosotros tocamos y hasta se ofrecieron a nuestro mismo productor, Perrotti Producciones. Eso deja mucho que desear, pero entiendo que es una manera de llevar agua para su molino. No tengo nada que hablar con ellos. Simplemente pedirles que no mencionen a Reina Madre porque ninguno de ellos pertenece a Reina madre. No le aportaron nada a Reina Madre.

Nos molestó muchísimo que intenten confundir a la gente y entiendo que quieran subirse a un caballo que no tiene su nombre. Nosotros somos una familia de verdad, pedimos todo de manera respetuosa y somos gente con códigos. Somos gente de bien que no defenestra a sus colegas, que no toca en los mismos lugares que sus colegas. Detectó lo mismo que detecté en su momento cuando había gente dentro de la banda que no manejaban los mismos códigos que yo.

¿Cuál fue tu primer contacto con Queen?

- Mi primer contacto fue a los 9 años a través del dibujo y no de la música. Me encantaba dibujar la tapa de los discos hasta que un día llegó a mis manos una copia de 'A Night at the Opera'. Empecé a escuchar la música mientras dibujaba y es increíble lo que sentí: fue amor a primera escucha. Lo primero que escuché fue Bohemian Rhapsody y desde los 9 años quedé maravillado con Queen.

Pero fue en la adolescencia cuando empecé a fascinarme con el personaje de Freddie Mercury, y lo digo con todo el respeto que merece. Comencé en cumpleaños y reuniones a usar calza, peluca y bigote falso. Así fue que de apoco comencé a vivir la pasión por esto. Desde entonces no hay día que no intenté perfeccionarme. Todos los días miro videos de Queen, sobre todo de Freddie.

¿Te llevó trabajo poder perfeccionar la voz y el estilo de Freddie?

- Me llevó y me sigue llevando trabajo. Hace más de 30 años que hago de Freddie. Hace muchos años un amigo me dijo que al ponerme en las botas de Mercury tenía que tener mucho cuidado, porque realmente el cielo y el infierno estaban a solamente un paso. ¡Y esto es verdad! Freddie fue el showman más grande del rock y está entre las mejores voces, sin ninguna duda. Su forma de caminar, correr, trepar, girar....intento estar en cada detalle.

Muchos piensan que por operarse la nariz (N. de la R: Mariano Zito se cometió durante el verano a una rinoplastia por cuestiones estrictamente estéticas) y pintarse el bigote pueden hacer a Mercury. Pero es muy difícil hacerlo y te juro que hace 30 años que intento estar a la altura de lo que fue este ícono del Rock.

Empezaste como solista y en 2008 fundaste Reina Madre ¿Cómo surgió la idea de formar tu propia banda tributo a Queen?

- Era una idea que tenía desde hace mucho tiempo, pero la música de Queen era muy compleja. Yo hacia una colaboración para una radio y en la fiesta de fin de año me pidieron si podía hacer la música de Queen con músicos. Preparamos seis temas y fue tal el éxito que tuvimos que repetir cuatro de esas seis canciones durante la fiesta. A los seis meses comenzó una etapa profesional y desde entonces no dejamos de crecer y tocar.

A veces me lo quito el bigote, cuando Queen me lo permite. Más que nada para hacer a otro gran ídolo que es Sandro. En 2018 tuve la suerte de ser convocado por los músicos originales de Sandro y pude tocar con ellos. Fue un gran honor para mi. Heredé el fanatismo de mis abuelas. Me gustaba desde antes que Queen. Cuando tenía 5 años mi abuela me llevó a una cantina de La Boca a cantar canciones del Gitano.

¿Cómo te afectó a vos y a la banda la pandemia de coronavirus?

- La pandemia nos afectó muchísimo y no fuimos la excepción a la regla. Todo lo que tiene que ver con el mundo de la música, la actuación y los shows fueron los más afectados. Nosotros fuimos uno de los rubros más golpeados y hasta el día de hoy seguimos muy golpeados, tratando de estabilizarnos.

Realmente la pandemia y la posterior cuarentena nos dejó secuelas que hasta el día de hoy estamos trabajando para que, de a poco, equilibremos la balanza financiera. Lo que más extrañábamos era el contacto con la gente, por eso no hicimos shows por streaming. Tenemos un contacto íntimo con la gente durante los shows. De eso se trata, tratar de mantener la cordialidad y el respeto por el público.