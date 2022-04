De Brito y Cinthia replicaron una fake contra Julia Mengolini y ella los atendió: “Escriben boludeces”

Desde hace muchos años, Ángel de Brito y sus panelistas tienen un encono particular con Julia Mengolini. Los móviles del programa de chimentos en la puerta de la radio donde trabaja la conductora se convirtieron en clásicas peleas de ella contra todas las acompañantes del conductor. Desde Yanina Latorre hasta Cinthia Fernández, todas siempre tienen un palito guardado para Mengolini.

Hace pocas horas, el encargado de desatar un nuevo escándalo fue De Brito. Lo hizo a través de un retuit a través de su cuenta de Twitter, donde usualmente castiga con dureza a los periodistas que no son afines a Juntos por el Cambio. En esta ocasión, como no podía ser de otra manera, Ángel le pegó a Mengolini.

Aunque todos los medios de comunicación (grandes, medianos y pequeños) cobran pauta oficial, un usuario de Twitter, quien se autodefine como “periodista no militante”, a pesar de que suele difundir información de los trolls de Juntos por el Cambio y de todo lo vinculado a los seguidores de la oposición, brindó una información sesgada sobre ese tema.

En ese sentido, el tuitero dio una información pública, ya que es de dominio de cualquiera, y escribió que la radio Futurock cobró 3.660.000 pesos en febrero por parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires. En ese sentido, explicó en un brevísimo tuit: "Sólo en el mes de febrero 2022, Julia Mengolini @juliamengo recibió $3.600.000 de pauta oficial de la provincia de Bs. As. Ella dice que su radio la sostiene el aporte de los oyentes, en realidad la sostiene con tu plata”. Lo que no explicó es que ese cobro se dio una única vez por un evento en particular y multitudinario organizado por la radio en Tecnópolis y auspiciado por la provincia de Buenos Aires, en donde hubo desde grandes recitales hasta charlas públicas de diversas personalidades.

Y agregó en otra publicación: "Julia Mengolini recibe también, hace años, pauta de la Defensoría del Pueblo, de la ex-gestión del kirchnerista Alejandro Amor. Pauta en su página web y radio. No hay épica, sólo plata. Todo esto es verdad porque está documentado, no lo digo yo sino los registros oficiales".

Por supuesto, De Brito le dio RT a ese posteo. Y la polémica se desató entre los miles y miles de trolls de la oposición. Horas después, y lista para subirse a cualquier ring, a De Brito se le sumó la mediática Cinthia Fernández, que replicó las capturas y escribió contra Mengolini, Malena Pichot y la periodista Florencia Halfon: “Un periodista público los 3 palos que reciben las militantes K para su radio y se enojan conmigo, K-RADURAS @juliamengo@malepichot @FlorHalfon …. De nada por los seguidores y notas que peguen”.

Y siguió en otro tuit: “Yo no tengo pauta como MENGOLINI, trabajo en todos los canales como panelista o bailarina. Tanto les pone nerviosaS mi opinión a las hippie con OSDE?”. A esos tuits, Halfon le respondió: “Quizás hayas notado que oyentes no nos faltan y que todos los medios reciben pauta oficial. Pero, además, @futurockOk tiene muchos oyentes que aportan dinero todos los meses, aunque a vos te parezca increíble que haya gente que ponga plata en un proyecto en el que cree”.

Luego fue el turno de Mengolini: "Algunas aclaraciones (aunque innecesarias) importantes sobre las boludeces que escriben y dicen algunos inescrupulosos. Yo jamás cobré una pauta para mí, cosa que no puede decir casi ninguno de los ‘periodistas’ de los grandes medios de comunicación. La costumbre del ‘sobre’ en todas sus variantes es de ustedes, nosotros no tenemos nada que ver con esa práctica”.



"Las pautas publicitarias las cobra Futurock, una radio grande y próspera, que tiene una programación de lujo, desde las siete de la mañana hasta la medianoche, donde obviamente, trabaja mucha gente. Además, Futurock tiene una editorial con 18 títulos publicados”, enumeró.

Y agregó sobre el cobró de los casi cuatro millones de pesos, que se dio en el marco de un mega-evento: “En febrero Futurock organizó un festival gratis para 40 mil personas. También hacemos podcast, cursos, fiestas, concursos de novela. Un montón. No vamos a dejar que nos ensucien con cualquier escándalo berreta".

Por último, Mengolini escribió: "Mal que les pese, logramos hacernos un lugar, tenemos una audiencia que no paró de crecer en estos 6 años. Especialmente jóvenes, esos que la tele y los medios tradicionales expulsaron y les quieren vender que todo es una mierda y no vale la pena intentar construir un país mejor. Nos quieren correr con la ética desde medios que tienen giles hablando de farándula pero que son el circo para que los dueños pongan jueces y presidentes. ¿Esa runfla que vive hace décadas del Estado nos va a correr a nosotros, que nos inventamos de la nada? Algunas aclaraciones (aunque innecesarias) importantes sobre las boludeces que escriben y dicen algunos inescrupulosos".