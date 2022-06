Ángel de Brito y Flor Peña enfrentados: sus diferencias, los egos y el motivo de su pelea

Ángel de Brito y Florencia Peña dejaron de manifiesto las rispideces que los separan. Lo dieron a entender explícitamente durante un pase de los dos programas que conducen: LAM y LPA. Fue una entrevista forzada que dejó en evidencia las diferencias de las dos figuras.

-“Pasamos de competir a ser vecinos”, comenzó diciendo Ángel. "Nosotros somos así. La vida es una rueda. Un día estás allá, otro día está acá”, contestó Flor. Y volvió a atacar De Brito: "¿Ahora me querés un poquito más?”, en referencia que son compañeros de trabajo y ya no más competencia.

-"No, vos sos bravo”, apuró ella.

-"¿No, manzana, y Boston?", respondió él.

-"Yo no entro en tus rarezas, yo no entro ahí", sentenció Flor impostando su sonrisa.

Todo por el rating

Lo cierto es que el pase fue una estrategia de la gerencia de programación de América para que el ciclo de Peña sume alguno de los puntos de rating que le entregan Ángel y sus angelitas. Y aunque no tuvo mucho éxito en materia de números, quedará para la posteridad de los pases incómodos.

Esa incomodidad fue captada por Marina Calabró, que no le tembló el pulso para liquidar a Flor. "Te hacen la deferencia de hacer el pase, un programa que te entrega 4, que lo estrellás a 1, que lo hacen por vos y no por ellos, que se quedan un rato más y te la reman, ponele un poco de alegría, ponele onda, simpatía", dijo. Y luego agregó data: "Estuve averiguando y fue un pedido del canal para potenciar el prime time. Yo digo que fue para ayudarla a Florencia. Y lo cierto es que ante la incomodidad manifiesta y el diálogo no fluido... que se la reme sola y que se haga de abajo".

La misma información sumó Laura Ubfal: “No se va a volver a repetir. Le garpó un poquito a Flor, pero no le alcanzó. ¡Qué mal que andan los pases!".

Historia de una enemistad

Como bien remarcó el conductor, pasaron de competir a ser vecinos. Antes a la mañana, él para El Trece y ella para Telefe, y ahora como compañeros. Pero no por eso van a ser amigos, y ninguno de los dos tiene problema en asumirlo. Así fue como después de ese pase, el conductor de LAM escribió por redes sociales que se trataba del primero y del último. “Pase único, no hay más. #LAM”.

Pero esa incomodidad entre Ángel y Flor tiene historia y presente. Por empezar, como describió Leo Arias en el ciclo Gossip, los conductores "no se llevan bien". "El pase fue obligado, a presión. Hay diferencias entre ellos dos, en la forma de llevar la vida y también ideológicas”, sumó.

A esas diferencias ideológicas se le agrega un contexto actual. Desde que llegó al canal, Flor Peña es mirada con recelo por otros conductores de América porque La puta ama cerró un cachet más arriba que el resto. Por algo el nombre del programa. Parece ser que el desembarco de la ex Telefe costó sus buenos mangos y sus colegas trinan de envidia.

Además, uno de los argumentos del enojo, cuentan desde América, es que la actriz lanzó su programa en todos los canales menos en América, y que eso generó un poco de bronca en otros conductores por alimentar a la competencia y no jugar en equipo. ¡Arde América!