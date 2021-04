Ángela Lerena antes de su debut en TV Nostra: "Seré una mujer feminista en una mesa del prime time"

Ángela Lerena dijo que está contenta aunque con muchas inquietudes. Se está preparando desde hace ya un tiempo para su participación en TV Nostra, el nuevo programa de Jorge Rial que saldrá al aire el lunes 5 de abril por el canal América.

Aunque al principio le costó bastante aceptar la oferta, porque no creía que tuviera el suficiente tiempo debido a los otros trabajos que ya tiene, lo cierto es que la periodista le contó a BigBang que una vez que habló con Rial y con su productora, a partir de ahí no pudo sacarse de la cabeza la idea que le habían dado acerca de lo que iba a ser el programa.

Ángela Lerena será columnista en el nuevo programa de Jorge Rial.

"Al principio le dijo que no a Ana Guevara, la productora de Jorge y a él, porque pensé que no iba a poder compatibilizarlo con todos los otros programas que tengo, como la cobertura del fútbol masculino y femenino, pero la verdad es que cuando hablé con ellos se me despertó algo. Cuando Jorge me contó que quería salir de su zona de confort tras muchos años de Intrusos y con un espacio cómodo en la televisión, ahí se movió algo mío, y también me dije que quería salir de la zona de confort. Hubo también otro aspecto clave que fue que me dijo que nos vamos a reír y a divertir, y eso también me gustó. También me sedujo la idea de poder mostrar una faceta mía que por ahí no es la habitual. Yo habló hace muchos años de deporte en televisión, especialmente de fútbol, y de pronto poder hacer un análisis político, de actualidad o de economía, todo desde el humor y en complicidad con el televidente, me gustó mucho", admitió.

Según comentó a este portal, además de descansar un poco antes del estreno, Lerena se prepara para su debut en televisión abierta pensando algunas ideas acerca de cómo será su personaje, mientras que además no deja de leer sobre actualidad para estar bien informada a la hora de opinar.

Aunque admitió que cree que es una verdadera incógnita saber cómo se va a sentir en un programa de actualidad después de haber trabajado durante 25 años en televisión pero relacionada siempre al mundo del deporte, está segura de que se va a encontrar con un nuevo mundo, algo que le da mucha alegría mientras que a la vez le genera varias inquietudes.

"Me da curiosidad saber cómo va a ser mi participación aunque creo que voy a estar bien preparada porque estudié Comunicación Social y tengo muchas herramientas como para poder hacer el análisis que Jorge nos pide que hagamos, que está muy vinculado al humor, a la ironía, y también un poco a dar una opinión pero siempre desde la argumentación cuando tengamos que decir nuestro punto de vista. Estoy contenta de poder descubrir algo nuevo después de tantos años de carrera", confesó.

Tv Nostra se estrena el lunes 5 de abril.

¿Podés adelantar algo de lo que se va a ver y de cómo va a ser Tv Nostra?

-Mucho no puedo adelantar, pero les puedo decir que es un programa de furiosa actualidad, vamos a analizar los temas más importantes del día. Si vos ves el programa a la noche, antes de dormir, te vas a enterar de lo importante que pasó en el día, pero te vas a enterar con un estilo diferente, no como si pusieras un noticiero o un programa de debate, sino con un enfoque distinto de la actualidad, que sé que a la gente le va a gustar. Jorge sabe muchísimo de televisión y creo que la fórmula está buena. Como adelanto solo puedo decir que en el primer programa tenemos una nota que es una bomba total, y que es la palabra de alguien que todos estamos esperando que hable (El abogado Matías Morla, quien hablará por primera vez en los medios tras la muerte de Diego Maradona).

¿Van a estar divididos por secciones o todos comentarán los diferentes temas?

-El programa no va a estar dividido en secciones. Por supuesto que Jorge es el conductor y él va a llevar la parte principal de las entrevistas, pero después los columnistas todos tenemos roles parecidos, vamos a analizar todos los temas entre todos. Por supuesto que habrá temas de los que sabrá más Marina Calabró, que trabaja hace muchísimos años en TV y tiene mucho conocimiento y estudios en Ciencias Políticas, así que seguramente va a hacer un análisis súper interesante. Diego Ramos lleva muchos años en el mundo del arte, del teatro y la televisión, y si bien habla menos, dice cosas muy filosas. Es excelente su rol, es más callado pero cuando habla es una daga filosa y además es muy gracioso. Y yo, a mi me encanta la política, la sigo hace muchos años, aunque nunca lo hice públicamente. Estudié Comunicación Social, así que tengo herramientas para analizar la información y creo que voy a sacar mi lado de humor e irónico, que en el fútbol es más difícil de mostrar y acá voy a tratar de desarrollarlo un poco más.

¿Creés que vas a poder aportarle algo al programa desde tu lugar como mujer transgresora en los medios? (Ya que fuiste la primera cronista mujer desde el campo del juego y la primera comentarista en un partido de la Selección).

-Creo que lo que va a ser rico, es que si bien llevo muchos años trabajando en TV, no estoy adentro del ámbito de los canales de aire, de la competencia, del minuto a minuto, rating, todo ese mundo que lo veo de afuera, y que lo voy a seguir viendo de afuera, aunque esté sentada en una mesa de prime time. Creo que esa es la riqueza de lo que yo puedo aportar, tratar de verlo de otro punto de vista. Después, tengo mucha experiencia siendo mujer en un espacio muy masculinizado como el fútbol, así que ahí lo que va a surgir por ahí es la personalidad que tengo para bancar paradas difíciles si en algún momento hay que bancar algo, como una opinión. Tengo espalda y estoy acostumbrada a las difíciles. Más que nada mi aporte puede ser lo leído, lo estudiado, lo aprendido, un montón de cosas que van mucho más allá de mis años como periodista deportiva, que por supuesto, todo ese bagaje de conocimiento viene conmigo. Además voy a seguir haciendo fútbol, así que tengo muchas aristas y creo que Jorge algo de eso vio, y eso me enorgullece un montón, porque teniendo tantas opciones de panelistas, que me haya venido a buscar a mí que no estaba en radar, la verdad que es algo que me llena de orgullo y que me hace sentir que el trabajo que hago hace tantos años, rinde sus frutos.

"Las mujeres en TV estamos observadas con lupa y no tenemos margen de error"

¿Sentís que las oportunidades que te dieron pueden servir como base para otras mujeres dentro del medio?

-Sé que con mi trabajo en el periodismo deportivo junto a las demás pioneras contribuimos a que cada vez haya más mujeres cubriendo deportes, especialmente fútbol. Cuando empecé a hacer campo de juego no había ninguna mujer haciendo transmisiones de fútbol y hoy todos los canales tienen mujeres en el campo o comentando, o relatando y eso vale muchísimo y lo celebro. Cada vez hay más mujeres en el mundo del periodismo deportivo. Son excelentes en calidad y en jerarquía y eso me llena de orgullo porque era exactamente lo que soñaba cuando era la única en espacios de 30 o 40 varones. Lo que sí veo con respecto al espacio de la televisión abierta no deportiva, es que hay una búsqueda ligada a lo estético en la mujer y no tanto a lo profesional. Por supuesto que hay enormes profesionales, pero tenemos que ser más las mujeres que estemos sentadas ahí por nuestra capacidad de análisis, por nuestra información, formación, nuestra labor periodística y no por una cuestión estética. Ese va a ser mi objetivo, poder ocupar con calidad el espacio que me den, poder hacer un aporte que no sea algo que pase inadvertido, sino perdurable. De todas maneras, hay un crecimiento que se está dando, pero hay algo que falta y son mujeres con perspectiva de género, deberíamos ser muchas más. Ahora voy a ser una mujer feminista sentada en una mesa del prime time de la televisión argentina y eso creo que es un espacio ganado, no solo por mí, sino por todas las mujeres que queremos transformar la televisión,y mientras tanto también el mundo, en un espacio para todos y todas.

Fuiste la primera mujer que comentó un partido de la Selección de Fútbol masculina, ¿te genera cierta presión eso? ¿Sentís que tenés que hacer las cosas bien para evitar ciertas críticas?

-Tuve mucha presión, más que nada presión interna, porque soy muy autoexigente y un desafío tan grande me llevó a trabajar y prepararme muchísimo. Estoy muy contenta por como se desarrollaron los cuatro partidos que me tocaron hasta ahora de la Selección y muy contenta con mi labor, siempre con cosas para mejorar, pero en líneas generales muy conforme.

¿En qué lugar considerás que están hoy las mujeres dentro de los medios de comunicación?

La mujer en el mundo del periodismo deportivo sobre todo, pero en la televisión en general, está más expuesta a críticas. También es más observada, llama más la atención. Eso tiene su lado bueno, pero el lado malo es que estamos observadas con lupa, y no tenemos margen de error y eso en un partido de fútbol, pesa, es algo difícil, pero lo pasé con profesionalismo y con un nivel suficiente para quedarme conforme por ser mis primeros partidos (como comentarista en los partidos del seleccionado).

¿Y en el deporte? Se avanzó, pero ¿qué cosas aún faltan? Sigue siendo un ámbito dominado por la cultura machista…

En el mundo del deporte creció muchísimo la participación de la mujer, tanto como espectadoras en la cancha o por televisión, como dirigentas de clubes, como arbitras, como periodistas deportivas, como futbolistas, ya que en todos los ámbitos estamos avanzando. Lo que falta es seguir creciendo, es una cuestión de seguir empujando para poder ser cada vez más, para que en los clubes haya perspectiva de género, para que se integre a las mujeres en las actividades deportivas o dirigenciales. Siempre le digo a las mujeres que me escuchan, o que me leen, que vengan, que si les gusta el deporte o si les interesa algunos de los aspectos que gira al rededor del deporte, que vengan, se sumen, que estamos luchando en todas partes para ser cada vez más. Lo que nos falta por ahora es tener más poder de decisión, decidir por ejemplo nosotras de qué manera queremos ir transformando el fútbol. Lo estamos haciendo pero necesitamos ser más, ocupar más espacios y más poder. Lo que queremos es un espacio en el que todos y todas nos podamos sentir más incluidos, no solamente hombres o mujeres, sino también otras identidades sexuales, personas que se sienten alejadas del mundo del deporte por diversas razones, que puedan acercarse y que sea un lugar inclusivo. Queremos que sea un espacio de felicidad, de vida, de encuentro con otras personas. Eso es lo que yo deseo, y lo que desean un montón de personas con las que me fui encontrando en el camino, y una enorme cantidad de ellas son mujeres. También hay hombres que están abriendo la cabeza. A veces me invitan de los clubes a dar charlas a dirigentes o a futbolistas de inferiores, y realmente hay un interés genuino. Hay todo un mundo de pensamiento que está ahí por descubrir para el deporte, que estoy segura que eso mejoraría a todos. Mejoraría incluso la calidad de vida de los varones, que hoy por ahí tienen una masculinidad muy vinculada al ser el que nunca llora, el que nunca sufre, nunca duda y banca todas, y ya sabemos que nadie es un superhéroe y que todos tenemos un lado frágil; y que esconderlo en pos de una supuesta masculinidad todo poderosa también hace daño y lastima. Todas estas ideas son también las que que quiero llevar a la tele, a Tv Nostra, creo que se puede construir mucho desde la televisión usando el espacio para debatir ideas constructivas y ese es mi objetivo.