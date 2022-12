Ángela Torres reveló que es bisexual: “Hace bastante soy medio tortona”

Desde hace unos años, Ángela Torres irrumpió en la escena artística por sus dotes naturales. Dueña de un gran talento y una personalidad sin igual, la hija de Gloria Carrá y Marcelo Torres siempre tuvo bien en cuenta lo que quería. De hecho, al ser consultada por Stefano de Gregorio en República Z afirmó sobre su carrera: “Fue difícil tomar la decisión de dejar algo que hago de chiquita... aunque dejar suena fuerte, sí tomé un break”.

Con solo 24 años, la protagonista de Simona también dijo: “Me la pase toda la vida interpretando gente y no sé quién soy yo. A veces mis amigos me decían algo de mi personalidad y me generaban dudas. ¿Realmente soy así? Empecé terapia por primera vez, que fue clave y ahí me di cuenta que mi sueño de toda la vida, desde que tengo un año, es cantar”.

En ese sentido, dijo sobre sus sueños profesionales vinculados a la música: “Nadie lo va a hacer por vos, todo depende de la fuerza y el foco que le pongas. Es difícil salir de una zona de confort en la que estás feliz, te podés dar tus lujitos, y fluyó muchísimo”.

Sobre la música, Ángela contó: “Cuando hice Tu cara me suena me di cuenta que me quería dedicar a eso. Tenía 17 y era un planazo ese programa, cantaba, me disfrazaban de los cantantes que me gustaban. Fue Disney. Mi profesión me salvó la vida, tuve una infancia un poco terremoto, intensa, y cuando trabajaba era mi momento de plenitud y felicidad. Era mi espacio seguro”.

Luego, en uno de los formatos del reportaje, le mostraron las búsquedas más populares de Internet vinculadas a ella. La primera fue “Cirugías de Ángela Torres”. Y ella dijo: “Me parece un buen momento para aclarar al respecto”, sentenció la actriz. Yo no me operé toda la cara, si lo hubiera hecho, bien por mí, pero no puedo creer la cantidad de cosas que me comenta la gente”.

Y agregó: “¡Estoy distinta porque crecí! Ni siquiera me hago el perfilado de cejas. No sé si lo dicen porque en los filtros de Instagram una se retoca, se alisa la piel. Pero me ves personalmente y no tengo toda la cara operada. Me hice un poco la boca, sí. Es literalmente lo único que me hice”.

La siguiente búsqueda fue“Ángela Torres novios gays”. Y Torres respondió: “Debo haber tenido algún exnovio bi, y me encanta. Si sos bisexual, más me hoteas”. Enseguida googlearon “Ángela Torres es bi”. Y ella contestó rápido: “Soy bi”.

Entonces le consultaron si alguna vez se había enamorado de una mujer y respondió: “Me he mambeado, no sé si me llegué a enamorar. Esto fue a los 17, soy bi hace bastante. Hace bastante soy tortona. No estuve soltera casi nunca, pero tuve seis años de una pareja abierta. Estábamos muy enamorados y confiábamos en el otro. No nos íbamos a faltar el respeto”.