Angelina Jolie se quebró y reveló el calvario que sufrió antes y después de su separación de Brad Pitt

Pasaron tres años desde que la noticia de la abrupta separación de Angelina Jolie y Brad Pitt sorprendió a Hollywood. Desde entonces, la actriz se mostró muy afectada por la ruptura, aunque hasta ahora jamás había hablado sobre cómo vivió el divorcio.

En diálogo con la revista Madame Figaro, Jolie reconoció que tras la separación se "perdió un poco" y que llegó a considerarse "insignificante" en los meses precios a la ruptura. "No sé cuál es mi destino, pero de lo que estoy convencida es de que estoy en un período de transición, como un retorno a mis raíces; un retorno a mí misma, porque me había perdido un poco. Creo que sucedió cuando mi relación con Brad estaba llegando a su fin y luego al comienzo de nuestra separación".

"Fue un momento complicado en el que ya no me reconocía, donde me sentía más pequeña, casi insignificante. Sentí una profunda y auténtica tristeza, realmente me dolió", confesó la actriz de 44 años.

La actriz también se refirió a los problemas de salud que sufrió por ese entonces, aunque no explicó qué fue lo que padeció, pese a que durante meses se especuló por su abrupto descenso de peso. "Fue interesante conectar con la humildad e incluso con la insignificancia que yo sentía. Tal vez, esto es lo que el ser humano es al final. Además de todo esto, sufrí algunos problemas de salud. Todas estas cosas te motivan y te acercan a la suerte que uno tiene de estar vivo".

"Es una lección que les traslado a mis hijos. Tuve que redescubrir la alegría. No sé cuál es mi destino, pero de lo que estoy convencida es de que estoy en un período de transición, como una vuelta a mis raíces, un retorno a mí misma; porque me había perdido un poco".