Angustia en C5N por la muerte de Carlos Mérida y la internación de Guillermo Favale: "Estamos en shock"

Luli Trujillo y Julián Guarino, los conductores de La Tarde x C5N, no lo podían creer; en vivo tuvieron que dar la dolorosa noticia de la muerte de Carlos Mérida, su compañero de trabajo. El pasado 8 de enero, el técnico de los móviles de C5N había sido impactado por un auto -que se dio a la fuga- cuando transitaba a bordo de su moto por el barrio de Colegiales, lo que le provocó severos daños en su cuerpo.

Por aquel entonces, Alejandra Almeida -esposa de Mérida y trabajadora de C5N- contó que el técnico estaba “muy dolorido, con las costillas dorsales quebradas” y que no recordaba el accidente automovilístico. “Estaba perdido. Lo principal es que él esté bien, pero tengo una bronca terrible. No puedo creer que alguien no pueda parar cuando tiene un accidente”, reclamó por ese entonces Almeida.

Golpeados por la noticia, Guarino contó al aire: "Vamos a compartir una noticia realmente muy triste. Vamos a hablar de un compañero, Carlitos Mérida, que falleció en las últimas horas. Lo sentimos muchísimo, estamos todos un poco shockeados por esta noticia y vos, Luli, compartiste con él mucho tiempo".

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Al darle el pie su compañero, Trujillo contuvo las lágrimas y con la voz quebrada, agregó: "No quiero llorar, pero estoy al borde. Le mandamos un abrazo muy grande a Alejandra, su pareja, nuestra compañera. Los que laburamos con él sabemos que se fue un buen tipo, divertido, que nos cuidó siempre en la calle; era un técnico de los móviles. Para toda su familia, un abrazo inmenso".

Carlos Mérida falleció este martes, luego de luchar durante ocho meses con las lesiones provocadas por el accidente automovilístico, Pero a la triste noticia de su partida, se le sumó otra que causó un gran revuelo en el canal: el periodista y conductor de C5N, Guillermo Favale, fue internado de urgencia en el sanatorio Los Arcos por una hemorragia intestinal. De esta manera, a cargo de las Mañanas argentinas quedaron Mariela Fernández y Rubén Suárez.

La noticia fue dada por el periodista Pablo Motagna, quien además detalló que durante la tarde y noche del martes el periodista fue sometido a varios estudios para determinar el originen del sangrado intestinal. Los análisis continúan en el día de hoy y hasta ahora todos arrojaron resultados negativos.