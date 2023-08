Angustia y alarma por Silvina Luna: “Hace un paso para adelante, dos para atrás”

Se viven momentos de total preocupación con respecto a la salud de Silvina Luna. Es una incertidumbre todos los días desde que el 13 de junio por la noche fue ingresada al Hospital Italiano.

Quien está muy cerca de la actriz es Florencia de la V, que en la jornada de ayer afirmó que tiene un problema digestivo, como producto de la cantidad de medicamentos que toma diariamente. El cocktail repercute muy fuertemente en otros de sus órganos vitales: “Llegó a tomar tres diferentes, que le provocan mucho dolor de estómago. A veces se lo cambian a alguno y se dificulta el tema de la alimentación”

Además confirmó lo que nadie quiere escuchar: “Hace un paso para adelante, dos para atrás. El exceso de los medicamentos hace que ella esté con muchísima sensibilidad y con estos ataques”.

Al parecer, la conductora de televisión tiene información sensible, pero resguarda la integridad de Silvina: “Hay otras cosas que ni siquiera quiero mencionar, pero necesita nuestras oraciones, de toda la energía positiva. Tengo fe de que pueda salir adelante. Está todo su entorno preocupadísimo”, deslizó de la V.

Todavía nos resuenan las palabras de la última publicación de Silvina Luna en sus redes sociales oficiales: “Cuando leo esto me encantaría regalarles que puedan mirarse interiormente. La valía no está en tener la cara más redonda, ni en estar más gordo o más flaco... No se hablan de los cuerpos de los otros. A veces siento compasión por la gente que escribe esas cosas... ¿qué proyectan en uno que saca su peor parte? Ojalá que en algún momento tengan esa posibilidad de apertura y cambio, que puedan ver las cosas de otra manera”.

Silvina sigue mal, Ángel de Brito ya lo confirmó: “Su estado es crítico. La van a volver a intubar, tiene mucha agua en los pulmones, por eso volvió a terapia intensiva. No está reaccionando a los tratamientos, está muy débil, su estado empeoró, es muy crítico y está muy delicada”.

Por ahora, no hay más novedades del caso pero sí confirmaron que “están esperando hasta el último minuto para volver a intubarla”. El deterioro de su cuerpo es evidente: “Tiene atrofia muscular, agua en los pulmones, la alimentan con sonda”.

En qué quedó la causa de Aníbal Lotocki

Además de Silvina Luna otras afectadas por las manos de Lotocki son Gabriela Trenchi, Stefanía Xipolitakis y Pamela Sosa. Hasta el momento, el “cirujano de las famosas” solo estuvo 15 días en prisión pero tiene otra causa por la que podría estar preso hasta 25 años por la muerte del empresario Cristian Zárate que también pasó por las manos de Lotocki en el año 2021. Esta causa está caratulada como “homicidio simple con dolo eventual”.

La Sala III de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional falló en contra del médico para inhabilitarlo en sus funciones, porque al no tener condena firme seguía ejerciendo. Fue recién el 13 de julio de este año cuando no pudo trabajar más como cirujano.