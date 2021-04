Angustiado y llorando, cómo fue el día que Luis Miguel fue a despedir a su padre antes de morir

La segunda temporada de la serie de Luis Miguel ya empezó a mostrar en los primeros capítulos cómo fue el momento en que el cantante se entera de que su padre está muy grave de salud, y a punto de morir.

Aunque todavía faltan más episodios, trascendieron algunas imágenes que muestran que el artista fue a ver a Luisito Rey al lecho de su muerte, y que allí le preguntó por la desaparición de su madre, Marcela Basteri. Sin embargo, parece que las cosas no fueron así, y que en verdad, el día que Luis Miguel vio a su padre en coma, salió destrozado del hospital.

Luis Miguel fue a visitar a su padre antes de su muerte.

Así lo cuenta el fotógrafo Gabriel Piko, quien por aquel entonces había llegado recién de cubrir los Juegos Olímpicos, cuando el jefe de la revista en la que trabajaba le pidió que vaya a buscar a Luis Gallego, el padre de Luis Miguel.

"Me dijo que el padre de Luis Miguel se estaba muriendo en Barcelona y que el cantante había suspendido su gira para ir a verlo", explicó el fotógrafo en diálogo con Teleshow.

Por ese entonces, hacía un par de años que el artista no lo veía a su papá, después de descubrir que se había enriquecido a costa de él y mientras a la vez dudaba de su responsabilidad ante la desaparición de su madre.

Como todavía Luis Miguel no estaba en el país, Piko se puso a averiguar dónde estaba internado Gallego, y descubrió que se encontraba en el Hospital Príncesp d´Espanya de la Ciudad Sanitaria de Bellvitge, en las afueras de Barcelona.

“Llegué y pregunté por el paciente. Me contestaron que estaba en terapia intensiva y me hicieron pasar a una sala de espera. Ahí me puse a hablar con un amigo o familiar de Luisito Rey, que me permitió pasar a verlo”, recordó sobre ese 9 de diciembre de 1992, donde pasó a la sala y le sacó fotos al padre de Luis Miguel estaba intubado y en coma.

Al salir del hospital, el fotógrafo se quedó haciendo guardia porque ya le habían avisado que el cantante iba a ir para el centro de salud a ver a su papá, y así fue como llegó acompañado de dos o tres personas, uno de ellos su representante argentino.

“En la serie se ve que le pregunta (a su padre) por el paradero de la madre y no fue así. Lo demuestra la foto que tengo. Porque vi a Luisito Rey dos horas antes de que lo viera Luis Miguel. Además, desconozco en detalle qué sentía él por su padre, pero puedo asegurar que no estaba enojado cuando salió de verlo agonizando. Estaba destruido”, contó.

Las fotos en el velorio del padre de Luis Miguel fueron tomadas por Gabriel Piko.

"Cuando salió (del hospital) le hice una foto caminando. Estaba destruido, llorando, muy golpeado y como ido. Tal vez fuera de la realidad. Salió y me abrazó, se puso a llorar en mi hombro y me pidió que le cuente cómo era la vida del padre en Barcelona. Me dijo que no sabía que estaba tan mal, que él hubiera mandado plata para que le hicieran un mejor tratamiento, en la mejor clínica. Yo me quedé helado. No sabía ni entendía nada”, relató Piko, quien antes de eso prácticamente ni siquiera sabía de la existencia ni la fama del cantante.

A las pocas horas, cuando finalmente Luis Rey falleció, desde el entorno del músico le dijeron a él que lo iban a cremar y que después iba a haber una misa para despedirlo. “Fotografié en la ceremonia y a Luis Miguel con la urna. Al rato se lo llevaron al aeropuerto y en un vuelo privado siguió su gira”, cerró.