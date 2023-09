Aníbal Lotocki, contra las cuerdas: le siguen apareciendo víctimas y pidieron su detención

Un grupo de víctimas del falso cirujano plástico Aníbal Lotocki, acompañados por Fernando Burlando, realizaron una conferencia de prensa para anunciar el pedido de detención del médico. El evento se realizó en la Asociación Argentina de Actores (AAA) y contó con la presencia de muchas de las pacientes que vienen cruzando en los medios al denunciado.

"En virtud de la complejidad que ha ganado la situación procesal de Lotocki, en el día de la fecha estamos pidiendo su detención, porque cuando fue condenado no tenía los antecedentes que hoy tiene, o sea, estos antecedentes que hablan de causas abiertas y otras investigaciones", detalló Burlando. "La situación realmente varió en cuanto a la posibilidad de garantizar su presencia en el juicio", agregó.

Impulsado por las muertes de Silvina Luna y Mariano Caprarola en los últimos meses, el letrado aseguró que "la situación es totalmente diferente al momento en que el cirujano enfrentó el proceso penal", dando a entender que las actuales condiciones podrían conseguir nuevas penas y fallos.

En la conferencia, fueron varios los pacientes que tomaron el micrófono para sumar sus testimonios al respecto. "Hay chicas que no se animan a hablar por miedo. Hay que tratar de que cumpla la condena que corresponde a este médico, si se le puede llamar así", denunció Canela Devoto, influencer y víctima de Lotocki.

Una de las voces más conocidas allí fue la de Gabriela Trenchi, una de las primeras mujeres en pedir que Lotocki deje de operar. Ella pidió justicia por el empresario Cristian Zárate, a quien Lotocki "le hizo una carnicería". Esta víctima murió en abril de 2021, tras una intervención en la Clínica Cemeco de Caballito, un lugar que no tenía las condiciones para afrontar una operación de la magnitud que le realizaron, además de carecer de shockroom y otras medidas preventivas.

"Que vaya preso", pidió Trenchi. "Hay más víctimas que no sabemos. Nos estamos muriendo de a poco", remarcó. Raphael Dufort, uno de los pacientes que denunció al médico en Uruguay, también estuvo en la conferencia, tras realizar la demanda de este lado del Río de la Plata. "Nos estamos muriendo. Siento eso minuto a minuto", confesó.

A la hora de tomar el micrófono, Pamela Sosa, la ex pareja de Lotocki, intentó dar un mensaje aleccionador respecto a los parámetros estéticos actuales. "Quiero mandar un mensaje sobre los cuerpos, eso perfecto que nos presiona a tener esto, los mejores glúteos. Me operé cuando tenía 20 años. Yo no me quería. Me tendría que haber mandado a mi casa, pero a este hombre lo único que le importaba era llenarse el bolsillo de dinero", reveló la paciente.

Tras las declaraciones, Burlando pidió un minuto de silencio por Luna, la ex Gran Hermano que falleció en el Hospital Italiano con 43 años. Los aplausos llenaron el ambiente, al igual que los pedidos de justicia. Es que la muerte de estas personalidades movilizó a muchas otras que pasaron por un quirófano con Lotocki y que ahora temen por su vida. Recientemente, Estefi Berardi contó el relato de una nueva denunciante. Se trata de Sandra Domínguez, quien fue presentada como amiga de Carmen Barbieri.

"Él casi me mata de la infección que me provocó, fui una de las primeras en atenderme con él, antes que Pamela Sosa, antes que todas", leyó Berardi el mensaje que le había mandado Domínguez. La panelista, al aire de Poco Correctos por El Trece, detalló que la mujer tiene problemas en las plaquetas y que por eso el viernes deberá ir al médico.

"Se va animar a hablar, se decidió, estaba esperando el momento. Se súper asesoró con abogados, y va a ir con todo a la justicia. Lo quiere ver preso", señaló Berardi. La muerte de Silvina Luna es algo que se lamentará toda la vida, pero a su vez sirvió para que muchas de las mujeres y muchos de los hombres que se atendieron con Lotocki den un paso al frente y denuncien lo que vivieron.