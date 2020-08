Aníbal Pachano, Marcelo Polino y un carácter ausente: cómo fue la charla del despido de Pepe Cibrián

Este miércoles se hizo oficial la salida de Pepe Cibrián del Cantando por un sueño. "Una de las personas que trabaja en casa, a cargo de mi tía Carmen, de 90 años, comenzó a sentir síntomas de COVID-19. Se sometió a un hisopado que en el día de ayer (por lunes) se confirmó como positivo. Por eso, toda la familia deberá mantener estricta cuarentena....", publicó el director teatral en las redes sociales.

Para Cibrián. esta situación le "impide" cumplir su rol de jurado en el Cantando 2020, por lo que decidió dejar su lugar.

Pero la verdad, sería otra: la producción de LaFlia optó por "echar, dejar ir o mostrarle la salida" al exitoso dramaturgo debido a que no era funcional al show. "No logró incorporarse a esta nueva temática del todos contra todos", explicó esta tarde Jorge Rial en Intrusos.

Según explicaron en el ciclo de América TV, Cibrián "tenía una mirada muy amorosa de los participantes", algo que contrarrestaba, o chocaba directamente, con el deseo de la producción de generar escándalos y constante polémica.

Sin ir más lejos, si los participantes no cantaban bien, el director teatral le buscaba la vuelta elogiando sus atuendos, algo que, tal vez, para el programa no servía.

Si bien Pepe Cibrián es una figura que hizo su carrera en base a los años, nunca pudo entrar o ser parte del famoso "código de LaFlia": por el rating se buscan sobrepasar todos los limites.

"Y él no estaba dispuesto. No es que las devoluciones de Pepe eran flojas, sino que no les gustaban a la producción. La verdad es que lo limpiaron, lo dinamitaron, se lo sacaron de encima. ¡Lo rajaron!", disparó Rial.

En ese sentido, explicaron que el lunes el jurado fue llamado por la producción, luego de haber recibido varias advertencias por su estilo a la hora de dar las devoluciones.

Cabe destacar que Pepe Cibrián es el jurado que más "10" puso en lo que va de la competencia. De esta manera, desde LaFlia le dijeron que como el programa se había ido hacia otro lado y veían que no se adaptaba, lo dejaban ir y le buscaban un reemplazo.

Esto provocó el llanto de Cibrián, quien buscando defender su trabajo le pidió 15 días más a la producción para lograr dar vuelta su situación. Sin embargo, desde LaFlia decidieron no dar terceras oportunidades y de esta manera el director teatral ya no será parte del show de las noches de El Trece. "Él, llorando, porque es cabrón y sentimental, les pidió dos semanas más para adaptarse y ponerse al nivel del resto del jurado", contó Rial.

Según explicaron en Intrusos, la producción busca que cada jurado tenga su propio personaje, al estilo de Aníbal Pachano o Marcelo Polino. "Buscaban la característica de Pepe, que tiene un carácter importante a la hora de dirigir obras, pero lo notaron liviano como jurado. Le pusieron como ejemplo a Pachano y a Polino, y Pepe pidió tiempo para conseguir ese personaje", detallaron.

Y agregaron: "A Pepe lo limpiaron. El tema del COVID, que no descreo de eso, fue una excelente excusa para sacarlo".

La producción necesita a alguien en el programa que trabaje para ella, que no sean funcionales a si mismos, sino que hagan el trabajo sucio: que pongan bajo puntaje para mandarlos a la sentencia, que les pregunten por cosas que pasaron durante la semana, como lo hacían Polino y De Brito en el Bailando, y eso hoy no lo tienen.

Además de la salida de Pepe Cibrián, aires de cambio se acercan al Cantando por un sueño para lograr que el reality de canto sea un poco más dinámico y atractivo. En primer lugar, se sumarán algunas figuras: Micaela Viciconte, El Dipy y los hermanos Caniggia, Charlotte y Alexander, fueron los primeros confirmados. Además, durante el ritmo del Rock serán dos las parejas eliminadas.

En este punto, desde LaFlia analizan poner un "Bar" al estilo del Bailando por un sueño que cuestione los puntajes del jurado, más allá de la incorporación de Polino como el principal candidato a reemplazar al director teatral. "A Pepe lo veían muy distraído al aire y adentro hacían el chiste de que estaba con lentes para tapar la mirada y no prestar la atención", sentenciaron en el ciclo de América.