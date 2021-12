Aníbal Pachano, su complejo estado de salud y la actualidad del baile en la tevé: "Está de moda el huevo frito"

Si de larga y exitosa trayectoria hablamos, la de Aníbal Pachano es sin duda una de ellas. El bailarín, coreógrafo y director teatral comenzó su carrera artística en 1982, dejando de lado su profesión como arquitecto (se había recibido en la Universidad de Buenos Aires en 1980), con su grupo de baile Bottom Tap. Desde entonces no paró, participó de más de una veintena de obras teatrales y programas de televisión.

Entre ellos, fue jurado del Bailando por un sueño en cuatro oportunidades, trabajó como panelista en "Bendita TV", ciclo que conduce Beto Casella, y viajó a Paraguay para ser jurado en los programas Parodiando y Baila Conmigo. Reconocido por su llamativa manera de vestir, usa fracs con corbata muy coloridos y se identifica por sus galeras, las cuales utiliza para ocasiones particulares, también se coronó como ganador del reality Corte y Confección.

Pero la extensa carrera de Pachano no siempre estuvo guiada por los aplausos y los repentinos problemas de salud comenzaron a jugarle una mala pasada desde hace ya varios años. De hecho, en julio debió iniciar un nuevo tratamiento oncológico para paliar el cáncer que lo acecha desde 2017. Además, pandemia de por medio, a comienzos de 2021 tuvo coronavirus, aunque afortunadamente transitó la enfermedad son síntomas "leves".

Por esta razón y tras pensarlo con mucho detenimiento, el protagonista de los espectáculos como Pour La Gallery, Smile, Divaine, Tangou, Smoke, Varieté y para María Elena y Smail decidió retirarse de los escenarios con su última obra a la que bautizó como Así vuelvo, donde repasará cada uno de sus hitos de su carrera profesional y de su vida personal en Villa Carlos Paz. "En la vida se cumple el ciclo y me parece que este es uno", aclaró.

En diálogo con BigBang, Pachano se refirió a su salud, habló de lo que significó tomar la decisión de alejarse de los escenarios, cuestionó a aquellos que critican a Marcelo Tinelli por el rating, anticipó cómo será su show de "despedida", cuál es su más grande anhelo y a qué se dedicará a partir del 2022. "Voy a dirigir, es decir, lo que hago siempre. Me voy a bajar del escenario para producir, armar la estética... voy a armar espectáculos míos y nuevos", contó.

Y agregó: "Mi meta pasa a ser la de generar nuevos artistas y renovar el medio. En un musical ya está: lo di todo. Siento que ahora tengo que jubilar al Pachano bailarín. Será la última comedia musical que hago arriba del escenario. Me despido porque prefiero hacer otras cosas como dirigir. Hasta acá llegué y está bárbaro. Podré seguir construyendo un espectáculo, como director, productor, escenógrafo, iluminador, etc, pero ya no como la figura principal".

Consultado sobre si fue una decisión difícil de tomar, el histórico bailarín respondió con un contundente "no". "Cuando tomo estas decisiones es porque las elaboro y las pienso mucho y con detenimiento. No me genera ninguna tristeza. Todo en la vida tiene un ciclo, todo se recicla, se va encadenando de forma positiva o por lo menos esa es mi forma de pensar. Hoy quiero disfrutar de lo que hago, que es dirigir y armar la puesta en escena", destacó.

Según explicó, eligió como su último escenario dos locaciones que le traen "hermosos" recuerdos: una es Villa Carlos Paz y la otra es Montevideo, Uruguay. "Fue en Carlos Paz donde arranqué mi carrera como artista. Viví de chico ahí (de 7 a 13 años) y ahí empezó mi trabajo artístico a través del dibujo. Tengo toda una historia emocional muy fuerte ahí. Después haremos una gira por Buenos Aires y cerraremos en Montevideo, el lugar donde tuve el mayor éxito", explicó.

Y continuó: "El show estará integrado por los hitos de mi carrera y mucho material nuevo. Habrá un recorrido mínimo por mi vida, pero no será un monólogo. La historia completa de mi vida la reservo para la biopic, de la cual no quiero adelantar mucho. ¿Cómo vuelvo? De esta manera vuelvo. En un muy buen estado emocional, con ganas de darles un espectáculo con mucha emoción, con una historia biográfica y los mejores momentos de esta vida emocional".

El productor teatral señaló que no tiene nada más que "agradecimientos" por todo lo que esta carrera y el público le brindó durante este último tiempo: "Es algo referencial, es un musical con canciones en vivo, se baila y se pasa por un montón de momentos vividos e hitos de mi carrera. Voy a actuar, bailar y cantar por última vez sobre un escenario. No tengo nada más que agradecimientos por todo lo que se me ha dado esta carrera junto a estos artistas talentosos que cantan y bailan".

Sobre su salud, Pachano fue cauto y remarcó que la pandemia lo afectó más en el plano laboral que en su salud. "Yo estoy muy bien, simplemente se inflamó uno de los tumores del cerebro y lo desinflamaron. A veces me interno por 24 horas cuando me aplican determinados medicamentos porque prefiero estar tranquilo el día que lo hago. Del cuadro del cáncer original de 2017, hoy estoy mejor. Me descubrieron seis tumores en la cabeza, me operaron y me quitaron uno".

Según le explicó a este sitio, este 2021 se le "inflamó" otro de esos tumores que al estar del lado motriz le afectó en parte el equilibrio. "En pandemia me la pasé buscando generar trabajos independientes para poder pasar el momento. Fuimos los únicos, con ´Artistas Solidarios", que luchamos para que los compañeros pudieran comer. Me dediqué a armar un programa de radio y mantener mi cabeza en absoluta actividad, además de protegerme del COVID", aclaró.

En ese contexto, agradeció que la enfermedad haya sido "leve" debido a sus otros problemas de salud que lo convertían en un paciente de riesgo. "Por suerte lo tuve leve. Pero parece que esto provocó que cambiaran algunas cosas y me dejara este tipo de secuelas. Mi cabeza y emoción siempre las mantuve en alto para que no se generara ningún pensamiento de estrés o depresión. Me parece que lo primordial es estar bien con uno mismo", resaltó.

Para el artista, pensar en positivo y valorarse a uno mismo "permite que puedas vivir la vida evitando las dolencias". Si bien esta nota saldrá publicada este fin de semana, Aníbal Pachano no dudó en opinar sobre la actualidad de uno de los programas que catapultó su fama: ShowMatch, ciclo que finalizó este viernes con la consagración de Noelia Marzol y que a o largo de este año cosechó bajos niveles de audiencia.

En ese sentido y consultado sobre si Tinelli debería cambiar el formato, el ex jurado del Bailando opinó: "No, yo creo que son momentos. Hoy está de moda cocinar y mañana volverá a estar de moda bailar. Tampoco el rating es el que mide cuál es la calidad artística de un producto. Tinelli fue el generador de que el baile pase a ser protagónico y hoy, para bien o para mal, es el huevo frito. Son productos que no tienen punto de comparación de toda smaneras".

Para Pachano, castigar o criticar a un programa porque no tiene bajos niveles de audiencia es "absurdo": "Mientras el producto sea artístico, vale la pena y es una empresa que le da de comer a 400 familias y género muchos éxitos. Hay que respetar la trayectoria, lo que se dio y se brindó, que ha sido mucho. Está bueno que hoy la comida genere eso, esta fenómeno, pero podés tener éxito o menos éxito y eso no significa que estés acabado".

Si bien el coreógrafo sostuvo que "hay ciclos que se cumplen", aclaró que ShowMatch y el baile todavía tienen un largo camino por seguir. "Si me llama Marcelo obvio que voy a ir. Tengo propuestas de Chile para ser jurado del Bailando de allá.Si tuviera que elegir a los mejores jurados del certamen sacándome a mí, elegiría a Pampita, Ángel de Brito, Marcelo Polino, Reina Reech y Moría Casán. Hubo muchos artistas que pasaron por la pista del bailando por un sueño, pero a mi me gustan más los desconocidos que conocidos. Ojalá gane Noelia Marzol, que es una persona talentosa, que labura y tiene una percepción artística espectacular. Hay que bajar el cuentito de que si tenés seguidores ganás el Bailando", concluyó.