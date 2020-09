Naturaleza y menú vegano: la nueva vida de Calu Rivero en un santuario de Estados Unidos

Hace un par de semanas, Calu Rivero abandonó New York para instalarse en Tamerlaine, un santuario de animales rescatados fundado en 2013 en New Jersey.

Desde allí, la actriz comparte en redes sociales imágenes de su nueva vida rodeada de naturaleza y animales como vacas, cerdos, caballos, cabras y ciervos.

"Es mágico sentir este profundo respeto y afinidad. Vivir en el santuario Tamerlaine es una experiencia increíble. Uso ropa para mí, no para ciertas ocasiones", escribió acompañando una de las fotografías.

Calu además abrió un canal de YouTube para mostrar su trabajo en el lugar, donde colabora con el cuidado de los animales. "La naturaleza no para de enseñarme cosas y yo sigo aprendiendo. Estoy agradecida y también deseo poder compartir con ustedes esta experiencia única", expresó.

La actriz también encara tareas de limpieza en un contexto sumamente agreste: hasta una serpiente puede verse cerca del lugar donde lava los platos con agua de un estanque. El menú vegano que consume todos los días, mientras tanto, se prepara en una asadera sobre el fuego entre las rocas.

Libre e independiente

"Yo creo que la pandemia y el aislamiento, lo que hizo fue poner de manifiesto todo lo que realmente somos. Y en este país, puntualmente, puso todo tipo de desigualdades bajo la lupa", supo relatar en diálogo radial con Catalina Dlugi sobre la vida cotidiana en Estados Unidos.

"Me refiero no sólo a las desigualdades individuales y lo particular de cada ser, sino a las desigualdades sociales, las colectivas. Pero lo que sucedió con este caso, puntualmente, fue es que tomó visibilidad algo que sucede todo el tiempo, cotidianamente", agregó.

Así, Calu señaló que los cambios en su vida tienen que ver con sentirse "más flexible, mucho más libre, más independiente" celebrando "la madurez" que logró. "Y también a la nueva posibilidad de ser que logré después de atravesar situaciones que muchos ya conocen, porque son públicas, y otras que son de mi intimidad", subrayó.

Un lugar único

Tamerlane fue fundado en 2013 por Gabby y Peter, una pareja de norteamericanos que decidió transformar la granja en la que vivían en refugio.

Los primeros habitantes fueron Yuri y Jupiter, dos gallos, y pronto el espacio se amplió con animales salvados de mataderos y hallados abandonados en las calles neoyorquinas.

"Les proveemos un hogar amoroso y atención especializada, con un foco individual para el cuidado a largo plazo de cada animal", puede leerse en la web de Tamerlaine. El espacio está abierto a las visitas y al trabajo de voluntarios.